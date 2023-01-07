普廷宣布停火36小時 被質疑喘息再戰

在俄羅斯預定的單方面停火時間點六日中午十二時過後，烏國指控俄軍兩度用火箭彈攻擊第二大城克拉莫托斯克市。圖為一位消防員六日進入赫爾松一棟被俄軍砲擊的房子。（美聯社）

2023/01/07 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕克里姆林宮五日表示，俄羅斯總統普廷下令，當地時間一月六日中午十二時（台灣時間六日下午五時）起，俄羅斯軍隊停火卅六小時。面對去年俄國入侵烏克蘭以來首次宣布全面停火，烏克蘭總統澤倫斯基回絕並質疑克宮的真實動機，認為俄國計畫利用這次短暫停火來補充實力，為之後的作戰做準備。

普廷表示，基於戰區許多公民信奉東正教，俄羅斯呼籲烏克蘭宣布停火，讓他們能夠在平安夜以及耶誕節進行禮拜。對此，澤倫斯基回應，俄羅斯想利用耶誕節為藉口，阻止烏軍在頓巴斯取得進展，並藉機將裝備、彈藥和武裝部隊送達陣地。

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藉口東正教耶誕 砲火卻未停

烏國總統辦公室副主任提摩申科六日表示，俄方兩度用火箭彈攻擊第二大城克拉莫托斯克市，一棟民宅被擊中，但未造成傷亡。法新社報導，烏、俄正苦戰的巴赫姆特持續有砲擊。俄國防部稱俄軍遵守停火，反控烏軍對人口稠密區和軍事據點發動砲擊。

美國總統拜登表示，普廷現在下令停火只是為了尋找喘息空間。德國外交部長貝爾伯克則說，如果普廷真的渴望和平，就該撤軍回國。

與此同時，繼法國四日宣布運交烏克蘭AMX-10 RC輕型六輪式偵察裝甲車後，美、德五日發表聯合聲明，美方將提供烏國布萊德雷步兵戰車，德國則會提供貂鼠式步兵戰車和愛國者防空飛彈系統。

聲明提到，拜登和德國總理蕭茲表達他們的共同決心，只要烏克蘭需要，兩國會提供經濟、人道、軍事、外交等方面的援助。美方預計在七日宣布這項包含五十輛布萊德雷步兵戰車的武器方案，做為總價值廿八億美元安全援助的一部分。

俄羅斯總統普廷下令，當地時間一月六日中午十二時起俄國軍隊停火卅六小時。（歐新社）

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