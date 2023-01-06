自由日日SHOOT》中港澳八日重開放 香港恐淪大方艙

由於擔心中港恢復通關後將會推升疫情，香港民眾4日排隊搶著接種疫苗。（路透）

2023/01/06 05:30

港人擔心變異株流入 醫療、藥物系統難以負擔

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國務院五日宣布，八日起自香港入境者不再需要接受武漢肺炎病毒核酸檢測，並重新開放經香港、澳門轉機入境。香港政府估計，恢復通關第一階段每日單向約有六萬人通關。鑑於中國近日疫情大反撲、民眾搶藥，港人擔心，開放通關後增加變種病毒株流入的風險，以及確診者可能滯留，讓香港變成超大型「全港方艙醫院」。

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憑陰性證明 開放經港澳轉機入境

中國國務院聯防聯控機制綜合組五日發布公告，八日起自香港入境者只要憑出發前四十八小時病毒核酸檢測陰性證明，入境時將檢測結果填入健康申報卡，即可入境，不再需要接受核酸檢測；發燒或健康申報異常者，由海關進行病毒抗原檢測，若檢驗結果陽性，可採居家、居所隔離或自我照護。同日也將恢復在香港、澳門轉機入境，取消對港、澳往來中國航班載客率限制，並恢復辦理中國民眾赴香港旅遊、商務簽注。

香港特首李家超表示，中港通關對香港將帶來極大經濟刺激作用，「海外人士可經香港進入『內地』，對吸引外國企業和人才到香港必然有作用」。港府資料顯示，疫情前中港每年往來旅客超過兩億三六○○萬人次。

恐加劇藥物搶購潮 港人急打疫苗

不過，受中國疫情大爆發、民眾搶購藥物影響，港人擔心，開放通關後將增加疫情風險、加劇藥物搶購潮，近日香港退燒、止咳藥已供應吃緊，也有大批港人踴躍接種疫苗，預約爆滿。美國之音（VOA）中文網引述一名香港女子報導，在中國疫情最嚴重之際開放通關，「有一點奇怪」，擔心增加變種病毒株流入香港的風險；也有人說，要趁開放通關前接種雙價疫苗。

化名「譚美德」的時事評論者接受VOA訪問，批評港府恢復通關政策是「不計後果」，未考慮香港實際情況和負荷能力，一味配合北京政策。他說，第一階段每日約五萬人從中國湧入香港，若其中有四分之一確診，一週可能就達十萬人確診，這些人既無法如期轉機到他國，也不能即時返回中國，將滯留香港，屆時香港將變成一個龐大的「方艙醫院」，醫療、藥物系統難以負擔，也會引發民眾恐慌。

配合歐盟 德國瑞典改管制中客入境

與此同時，在歐盟「整合性政治危機因應」（IPCR）四日建議成員國實施防疫限制後，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）五日表示，正修改來自中國旅客的入境規定，未來至少需要進行一次快篩測試並呈現陰性才能入境。瑞典政府也說，將要求來自中國的旅客入境前先提供陰性證明。至於一名中國男子三日入境南韓後，採檢結果呈陽性反應，卻在等待隔離期間逃跑，南韓警方五日已將他尋獲並送至隔離中心，之後將依違反「傳染病控制暨預防法」予以起訴。一旦定罪，恐面臨最長一年有期徒刑或一千萬韓幣（約廿六萬台幣）罰款。

一名約四十一歲的中國男子三日入境南韓後，採檢結果呈陽性反應，卻在等待隔離期間逃跑，五日在首爾被警方尋獲，將他送往隔離中心，之後將依違反「傳染病控制暨預防法」予以起訴。若遭定罪，恐面臨最長一年有期徒刑或一千萬韓幣（約廿六萬台幣）罰款。（歐新社）

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