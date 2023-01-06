自由日日SHOOT》官方補貼未到位 河北天然氣斷供

在天寒地凍之際，中國農村地區傳出天然氣斷供，恐進一步加劇武漢肺炎疫情。圖為江蘇省南通市的液化天然氣（LNG）儲槽。（路透檔案照）

2023/01/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了改善空氣污染霧霾問題，中國政府近年大力推動「煤改氣」政策，在全中國一至十月天然氣供應無虞的情況下，入冬攝氏零下低溫的河北省去年十一月起卻發生民用燃氣限購現象，主因為上游供氣企業要求下游城燃公司支付高價氣款、地方政府對後者補貼也不到位，搞得百姓「上氣不接下氣」，只能受寒或走回頭路燒煤炭取暖。

恐走回頭路 燒煤炭取暖

中國官方數據顯示，去年一至十月全中國生產天然氣一七八五億立方公尺、進口天然氣一二三三億立方公尺，合計三○一八億立方公尺；同期，全國天然氣表觀消費量二九九九．三億立方公尺，顯示並不缺氣。專家先前預估，全中國天然氣消費增速將降至歷史新低，可能出現負增長，冬季供需形勢可望較為寬鬆。

請繼續往下閱讀...

「煤改氣」漲價還限氣

河北省保定市、淶水縣、邯鄲市、邢台市去年十一月十五日開始供暖的採暖期卻傳出限氣。以淶水縣為例，對全中國上百個城市分銷天然氣的中國燃氣控股有限公司供應下游淶水中燃，而淶水中燃規定十一月十五日以前每戶每次只能購買五十元天然氣、每月限購兩次，後來放寬為每次最多一百元，等同每次只能買十八至卅六立方公尺天然氣；十一月廿三日起售氣量增加，居民可憑燃氣卡到營業據點單次購買一百立方公尺，但也只夠卅坪房子達到室內溫度攝氏廿度用個十天；上月一日起，單次購氣量擴大為一一○立方公尺，民眾用盡須帶燃氣表截圖，才能再次購買。

據中國「界面新聞」所知，淶水中燃「定量購氣」表面理由為上游供氣量不足，實則中國燃氣要求以高價支付氣款。依後者二○一九年針對農村煤改氣採暖用戶發布的限購通知，若用戶選擇每立方公尺約兩元的低價購氣，必須分次購氣且每次充值限額一百元，若選擇每立方公尺約三元的高價購氣則無限額充值，此限購行為後來叫停。因此目前所謂上游供氣量不足實情恐為「低價氣供應不足」。但淶水中燃工作人員匿名透露，當地政府對城燃企業的「煤改氣」補貼返還未到位，也是淶水中燃限制民用氣的原因之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法