自由日日SHOOT》中國財政「疫」蹶不振 官員躺平粉飾破產

上海的醫院急診室有患者躺在地上，醫護人員忙著進行心肺復甦術。（路透）

2023/01/06 05:30

「逃逸式離職」官員拒收習的爛攤子

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延三年，官場去年以來浮現「逃逸式離職」現象，許多有才幹的官員選擇消極「躺平」，與此同時，貴州省遵義市全資控股的資產規模最大國有企業「遵義道橋建設（集團）有限公司」面臨破產，卻「賴帳」宣布債務延期廿年。專家指出，上述亂象皆為大權獨攬的中國最高領導人習近平執政下特有產物，官員「不求有功，但求無過」，代價全民扛。

「普林斯頓中國學社」主席陳奎德向「自由亞洲電台」表示，習近平大權獨攬、重用只會聽話或沒有能力的官員，導致有才幹者決定「和他有所切割，有所區別，或者是辭職，或者是不在其位，讓他自己去表演好了。中國這個爛攤子，你自己背鍋好了」，為習近平時代官員治理能力薄弱的主因。

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《北京之春》月刊榮譽主編胡平說，貪污腐敗其實不是當今中國官場最大問題，反而該注意「習近平『定於一尊』的控制之下，各級地方官員無從發揮自己的主動性」，以致官員皆「不求有功，但求無過」。他說，官員上述心態在「動態清零」政策執行過程中尤其明顯，做核酸、修方艙很有效率，但一鬆綁整個政府就失蹤了，凸顯專制政權「控制人民能力特強、治理能力卻極其薄弱」的特色。

遵義道橋早破產 反宣布債務延廿年

再看「遵義道橋建設」，這家由地方政府設立的城市建設投資公司上月卅日在中國債券信息網刊登公告：涉及一五五．九四億人民幣債務的重組協議已簽署完畢，將銀行貸款期限調整為廿年、利率由原本七．五％調整為每年三％至四．五％，惟前十年僅付息不還本、後十年分期還本。

自由亞洲電台指出，中國各地政府歷經三年疫情，財政枯竭到連工資都盛傳發不出，上述公告算「國家政策護航」下的「變相賴帳」；據業內人士透露，該公司其實最初提議前十年不付息，但債權人委員會未同意。

無限的貸款延期 無限的印鈔票…

評論財經時事的推特帳號「亞洲金融」指出，這是「新年打響搶錢第一槍」，「這樣的賴帳新模式前所未有」。中國民營企業「四通控股」創辦人萬潤南說，「遵義道橋」早應破產，背後的地方政府也該破產；中共政府力保「遵義道橋」以維護政權穩定，無視市場規則「徹底的玩賴」，「玩一種金融遊戲，無限的（貸款）延期，無限的印鈔票，這個後果是中國老百姓承擔的」。

旅居美國的政治學者王軍濤點出，此事反映了習近平政策導致經濟陷入衰退，在他繼續執政下，中國經濟形勢恐持續惡化，「這個安排到時候也兌現不了的，到時候會更慘」。

中國武漢肺炎病例持續大噴發，北京的醫院急診室五日坐滿主要是老年人的患者注射點滴。（美聯社）

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