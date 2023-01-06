世衛批中國 低報武肺疫情數據 歐盟強烈建議 要求中客需持陰性證明

世衛組織官員四日表示，中國提供的武漢肺炎疫情數據顯示低報住院、重症、「尤其是死亡」病例數。（路透）

2023/01/06 05:30

拜登：北京處理疫情方式令人憂

〔編譯管淑平／綜合報導〕世衛組織（WHO）官員四日表示，中國提供的武漢肺炎疫情數據顯示低報住院、重症、「尤其是死亡」病例數。這是世衛對近來中國疫情所發出的最明確批評，美國總統拜登隨即表示，中國處理疫情的方式令人擔心，「我們一提到他們一直不願意坦率以告，他們就非常敏感」。

世衛質疑未準確公布死亡病例數

世衛四日說明前一天邀請中國科學家視訊參與世衛小組會議，中國提供的疫情數據。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩說，目前中國並未出現新變種病毒株，但是中國公布的數據低估住院、重症、「尤其是死亡」病例數，未準確反映疫情狀況，「我們仍然沒有完整的數據」，且中國對感染武肺死亡的定義「太狹窄」。

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萊恩還耐人尋味地說，醫護人員也可自行通報這些死亡和感染病例，「為了能記錄疾病在社會造成的真實影響，我們採開放方式。」中國國家衛健委去年底修改感染武肺死亡定義，僅限因為武肺病毒導致肺炎、呼吸衰竭，為武肺死亡病例。

根據世衛公布中國疾控中心的分析，目前中國主流病毒株是Omicron亞變種BA.5.2和BF.7，佔本土病例的九十七．五％，中國並未報告新的亞變種病毒株。這點證實科學家所說，中國疫情仍以感染Omicron為主。

另外，儘管歐盟未強制對從中國入境者檢驗病毒，但是歐洲理事會危機管理機制「整合性政治危機因應小組」（IPCR）「強烈」建議成員國，要求來自中國的旅客出發前檢驗，須持陰性證明登機，以及檢驗航班飛機與國際機場廢水。

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