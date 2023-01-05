印尼批准南海爭議海域開發油氣

印尼總統佐科威二○二○年一月八日登艦視察中國聲索海權的印尼所屬南海納土納群島。（美聯社檔案照）

2023/01/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕印尼政府轄下「上游油氣商業活動特別工作小組」（SKK Migas）二日宣布，投資金額上看三十．七億美元的南海「土納」（TUNA）海上油氣田第一階段開發計畫已獲印尼政府批准。SKK Migas主席德威說，這個印尼首度在此爭議海域放行的天然氣開發活動，位於「世界地緣政治熱點之一的邊緣地帶」，屆時將有印尼海軍參與以保計畫安全，「在經濟及政治上，是對印尼主權的肯定」。

印尼總統佐科威上月底才在越南國家主席阮春福去訪期間宣布，兩國終於根據一九八二年「聯合國海洋法公約」完成歷經十二年的專屬經濟區（EEZ）邊界談判。英國「港灣能源」二○一四年發現的「土納」海上油氣田，就位於印越之間的印尼所屬南海納土納群島主島以北約一四○海里處的兩百海里EEZ內，印尼依據國際海洋法可獨享開採權利。印尼能源部上月表示，該油田所產天然氣預計二○二六年開始出口越南，二○二七年日產量可達一．一五億立方英尺。

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不過，印越達成共識的EEZ劃界，有一部分和中國據以聲索南海八成主權的歷史「九段線」衝突；而中方二○一六年強調「中國和印尼之間不存在領土主權爭議，但在南海部分海域存在海洋權益主張重疊」，正是指印尼這片專屬經濟海域。

路透報導，過去十五年不斷糾纏菲、越、印尼等聲索南海主權國油氣探勘和鑽探活動的中方，前年已明確要求印尼停止在這片海域開採石油與天然氣。新加坡學者直指，印越選擇合作因應中國在南海主權上的主張。

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