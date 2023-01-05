俄流氓 習集權 2023全球首要風險

俄羅斯總統普廷（右）領導下的俄國，以及中國國家主席習近平（左）權力最大化，被「歐亞集團」列為今年世界前兩大風險。圖為習近平二○一八年九月在俄國濱海邊疆區首府海參崴參加「東方經濟論壇」，與普廷會晤。（路透檔案照）

2023/01/05 05:30

歐亞集團預測2023十大風險 點名習近平恐「鑄大錯」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）三日公布全球「二○二三年世界十大風險預測」評估報告，直指去年二月進犯烏克蘭的「流氓俄羅斯」（Rogue Russia）為頭號風險；中國國家主席習近平「權力最大化」緊追在後，鑒於其缺乏制衡機制且不容異議挑戰觀點，「歐亞集團」預測他長期恐「鑄下無人可匹敵的大錯」。

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報告指出，俄羅斯由於入侵烏克蘭而陷入絕境，恐將升高核武威脅，「一個走投無路的俄羅斯，將從全球參與者變成世界上最危險的流氓國家，對歐洲、美國和其他國家構成嚴重而普遍的危險。」可能使彼此毀滅的風險升級到一九六二年古巴飛彈危機以來最高。報告還說，中國和俄羅斯的親密關係，尤其是中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的不作為，將繼續對中國和世界上其他主要國家的關係構成負面影響，並威脅全球和平與穩定。

歐亞集團並未將台灣情勢列為今年的十大風險之一，因為報告認為，在目睹俄羅斯因入侵烏克蘭被西方孤立後，中國將延後可能挑起軍事衝突的行動，直到權力平衡對其決定性地有利，或美國出現明顯不願意保衛台灣的總統，「這一切在二○二三年都不可能發生」。

習為固權 「讓中國今年倒退好幾步」

「歐亞集團」總裁布雷默（Ian Bremmer）三日在報告發布會上直言，中共建政後集大權於一身的毛澤東，曾因「錯誤的政策議程」導致大規模饑荒、經濟崩潰和死亡；邁向第三任期的習近平是毛澤東以來最集權的領袖，儘管中國不太可能再發生大躍進或文化大革命之類的大規模政治運動，但「習近平鞏固權力將使中國今年至少倒退好幾步」。

報告指出，中國去年底開始鬆綁武漢肺炎疫情爆發以來堅守的「清零」政策，卻見感染病例暴增，就是習近平「採取錯誤措施的跡象」。在經濟層面，中國經濟處於脆弱狀態，關鍵的房地產業成長陷入停滯，而連帶的債務違約可能廣泛蔓延到金融部門；但如今加強經濟控制，將產生「武斷的決定和政策波動」，雖「在全球增長疲軟和國內挑戰加深的背景下，需要中國政府進行有效的經濟管理。但中國領導層正在傳遞不透明和不可預測性。」

其他被納入十大風險的議題，還包括大規模毀滅性武器、全球通膨、伊朗問題、能源緊張、全球發展停滯、美國政治分裂加劇、中國「抖音」國際版TikTok對公共政策的塑造，以及全球供水壓力。

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