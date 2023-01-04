烏東俄營遭轟63死 戰火燒回國內

俄軍在烏東頓內茨克州馬克耶夫卡臨時兵營遭飛彈攻擊，造成至少六十三人喪生，充當兵營的校舍已化為瓦礫堆。（路透）

2023/01/04 05:30

烏方情報估約400死300傷

〔編譯陳成良、記者呂伊萱／綜合報導〕俄羅斯開年以來持續以飛彈與無人機攻擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基透露，烏軍掌握情資顯示，俄方計畫使用無人機發動持久攻擊。俄羅斯國防部二日則證實，烏軍利用美援「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），攻擊頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）地區一間做為動員兵軍營的學校，造成六十三名俄軍死亡，據信是莫斯科迄今公開承認的最重大兵力損失。烏軍並未正式承認由其發動，但直指該軍營約有四百人死亡、三百人受傷。

烏克蘭已收復4成國土

在此同時，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼二日表示，俄軍開戰十個月以來在烏克蘭所佔領的國土，目前烏軍已從中收復四成。俄羅斯不只戰場失利，在歐盟不斷尋求天然氣來源多元化之下，能源勒索牌也越來越沒威力，歐洲天然氣批發價格二日跌至每兆瓦時（MWh）七十三歐元，回落到去年烏俄戰爭爆發以來的最低價位。

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俄能源勒索 越來越沒威力

馬克耶夫卡這所被當做軍隊駐紮地的職校，是在剛跨完年兩分鐘後就被擊中。烏克蘭武裝部隊戰略通訊辦公室（StratCom）同日在社交平台發文稱，這次襲擊鎖定馬克耶夫卡的俄羅斯動員兵集會，該軍營遇襲時，官兵正在參加跨年慶祝活動。

開戰以來「單次」最大兵損

俄國幾乎從未承認因單一事件釀成數十人死亡，即便公布，數字也都很低，像是先前「莫斯科號」遭擊沉，也僅承認有一人死亡。「紐約時報」指出，這場致命襲擊暴露了莫斯科的軍事失敗，即使是最低傷亡數字也是俄軍開戰以來最慘重的單次戰損之一，也讓普廷總統面子掛不住，他一再矢言要糾正戰爭暴露出的軍隊明顯錯誤和弱點。

報導提到，支持戰爭的俄羅斯部落客和一些政府官員表示，因軍方反覆犯下代價高昂的錯誤造成這起悲劇，比如將部隊密集駐紮在烏軍砲火射程內，將士兵與彈藥庫安置在同建築物內，並允許士兵使用手機，讓烏軍利用手機訊號鎖定目標。知名俄國軍事部落客吉爾金更痛批，「我們的將領原則上無法教化。」怒火還延燒到國會，議員米羅諾夫要求調查並起訴所有失職官員。他認為，「顯然，情報、反情報或防空系統都沒有正常運作」。

我捐百萬美元 助基輔度冬

另一方面，外交部昨表示，我國捐助一百萬美元，供基輔市採購緊急發電設備，以協助市民度過寒冬，第一批發電設備已於元旦期間運抵基輔市，由基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）簽收。從合影照片上可見到我國國旗，且寫有「TAIWAN, THANK YOU!」（謝謝台灣！）克里契科並表示，非常感謝合作夥伴的支援。

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