中國稱僅4%重症 趕在WHO開議前淡化疫情

中國疫情燒不停，醫院內仍滿是病患，且以老年族群最多。（美聯社）

2023/01/04 05:30

疫情高峰 隨春運外擴農村

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國本土武漢肺炎疫情持續蔓延，已出現免疫逃逸能力更強的Omicron新變異株XBB.1.5，專家憂心恐有新一波感染高峰。美國有線電視新聞網（CNN）指出，中國各大城市疫情陸續達到高峰，隨後將進入高峰穩定期，而農曆春節假期的龐大人員流動，恐怕會使農村染疫人數直線上升。儘管疫情還在延燒，但中國官媒三日聲稱北京染疫者僅四％為重症，遭質疑刻意在世界衛生組織（WHO）開會前淡化疫情。

中國準備在三日參與世衛召開的專家會議，世衛希望中方屆時公布病毒基因序列，以及住院、死亡和疫苗接種等詳細數據。然而，人民日報卻在會前引述中國首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，北京定點醫院目前收治的感染者中，重症和危重症占比僅三％至四％；四川大學華西天府醫院院長康焰也表示，該院加護病房近三週收治的重症患者，僅占有症狀感染者的一％左右。路透在報導中直言，這是北京在淡化疫情嚴重性。

請繼續往下閱讀...

急診數翻倍 上海恐7成染疫

事實上，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真就表示，去年十二月底，該院急診人數日均達一千六百人次，較平常翻倍，八成是染疫者，四十五％至五十％為六十五歲以上族群；平均每日重症、危重症患者占比約十％。推估現在上海染疫者可能已達人口七成。

值得注意的是，瑞金醫院和上海市公共衛生臨床中心團隊去年十二月卅一日表示，上海患者中發現廿五例感染XBB病毒株，其中三例是已占美國病例四成的XBB.1.5，均屬境外輸入病例。對此，專家坦言，XBB或BQ.1.1等新變異株的免疫逃逸能力更強，即使曾感染現在中國境內流行的BF.7，體內抗體中和XBB等變異病毒的能力也較低，不排除有新一波感染高峰。

浙江省疾病預防控制中心三日表示，當地已進入染疫高峰，日增約百萬病例，隨後將進入高峰穩定期。然而，由於春節即將來臨，人群跨區流動增加，將導致疫情進一步擴散。

華爾街日報指出，中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝警告，在過去三年配合政府採取「就地過年」防疫政策後，中國民眾今年春節恐怕會「報復性」返鄉探親，這對醫療體系脆弱的農村將是莫大衝擊。

金融時報引述消息披露，歐盟衛生與食安執行委員凱瑞亞基德斯正擬定因應中國疫情大爆發的相關計畫，並已向中國衛生官員表示，願提供相關公衛專業協助，並捐贈可因應目前流行病毒株的mRNA疫苗，但中方尚無回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法