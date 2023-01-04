中國流行新變異株 大馬現蹤

南韓政府在仁川機場設置專區，引導中國入境旅客進行篩檢。（法新社）

2023/01/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國境內武漢肺炎疫情快速傳播，各國無不嚴防受中國疫情外溢影響。然而，馬來西亞衛生部二日表示，在中國流行的武肺變異株和亞變異株，已在大馬現蹤。前美國國務卿龐皮歐警告，中國在此時解封國境是故意「播毒」，二○二○年全球染疫潮恐重現。台灣中央研究院客座研究員、病毒學專家何美鄉則直言，中國疫情結束才算是武肺疫情的終點。

確定康復者 還會再感染

馬國衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）指出，根據世界衛生組織（WHO）提供的訊息，在中國發現的武肺變異株和亞變異株已在大馬現蹤，呼籲符合條件的民眾儘快接種第二劑疫苗，不必等雙價疫苗開放，但她並未說明是哪些病毒株。衛生部衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）則進一步透露，目前在中國快速傳播的病毒株，約有八十％為「BA.5.2」和「BF.7」，皆屬於Omicron變異株「BA.5」的亞型，但尚未列入WHO「受監測系譜」（LUM）清單。

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諾希山強調，目前沒有數據證明BA.5.2和BF.7會引發重症或提高致死率，但據信可能感染康復患者。截至去年十二月卅一日，大馬共累計四一四八起BA.5.2確診病例，以及三起BF.7確診病例。

龐皮歐批習播毒 未被究責

前美國國務卿龐皮歐近日在接受「紐約郵報」訪問時批評中國防疫不力，竟驟然開放國民出國，可能再次引發全球染疫潮。他直言，就像二○二○年春天一樣，（中國國家主席）習近平明知大批國民染疫，還是讓他們全世界到處跑，現在又準備讓數百萬人感染，而習至今都未被究責。他呼籲美國在內的各國領袖，應阻止中國旅客入境。

多國篩檢中客 驗機上廢水

由於中國疫情數據不透明，已有十幾個國家宣布中國旅客入境須出示或進行病毒檢測，比利時也在二日跟進馬來西亞和加拿大，採驗中國航班廢水，強調此舉旨在「驗證從中國取得的資料是否精確」。然而，中國外交部發言人毛寧三日卻譴責各國針對中國旅客的入境規範缺乏科學依據，不排除採取反制。中央電視台則嘲諷此舉又是一次「集體政治表演」，目的是遏制和孤立中國。

Omicron已取代以往變異株

台灣首位參與美國疫情調查服務隊的病毒學家、中研院生物醫學研究所兼任研究員何美鄉在「美國之音」（VOA）專訪中表示，Omicron已取代以往的變異株，現在各地流行的病毒株都是其後裔，意味Omicron可能已成為新冠病毒的代表，其「快速傳播」及「較低致病性」的特性，是疫情走向終結的重要轉捩點，她認為疫情已屆終點，但中國疫情走完才算萬無一失。

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