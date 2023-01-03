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    美學者︰中共尋求合法性 頻講當年勇「徒勞」

    2019年「反送中」之後逾萬港人被捕，多人遭起訴判刑，十多位香港民眾1日登上獅子山，舉燈排成「釋放香港政治犯」字樣（Free HK Political Prisoners）聲援手足。（取自網路）

    2019年「反送中」之後逾萬港人被捕，多人遭起訴判刑，十多位香港民眾1日登上獅子山，舉燈排成「釋放香港政治犯」字樣（Free HK Political Prisoners）聲援手足。（取自網路）

    2023/01/03 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕研究當代東亞和國際史的美國耶魯大學講座教授文安立（Odd Arne Westad）分析，當今中共領導人習近平統治下的中國特別強調愛國主義、回顧歷史輝煌、闡述受盡西方列強欺壓的百年屈辱，是想藉此尋求統治合法性，卻反倒凸顯這個政權的脆弱，對於未來走向無所適從。

    政權脆弱 對未來無所適從

    文安立接受「美國之音」（VOA）專訪提到，中共領導高層確信並透過極端行動展現，當前的中國夠格與美國匹敵，他們這樣做的原因是擔心美國和美國政策會撼動中共在國內影響力、動搖其政權。

    文安立表示，中共政權取得統治合法性不是透過選舉取得民意支持，而是藉由非常狹隘並轉化成民族主義的帝國思想，以建構比其他國家更強大的地位，而如何擺脫這種思想、轉向關注國計民生，則是中共的最大挑戰之一。

    文安立指出，問題在於，中共把自身和其管理與中華民族和統治劃上等號，導致非常有問題的民族主義形式，而這種民族主義帶有天然對外部國家的侵略性；中共內部的領導層認為應使中國成為在世界上佔有特殊地位的國家，這就是帝國遺風。

    文安立指出，藉過去的輝煌尋求統治合法性，可短暫有助於政權，但不會產生太多長期的力量；中共當前領導層面臨的困境在於，他們很難從當前外交、國內、經濟政策的發展方向，找到理由證明有其所宣稱的絕對統治的正當性，因此不得不美化過去，為當前政權提供正當性。

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