黑數多 中國恐逾6億人染疫

中國網路媒體近日憂心武漢肺炎感染率過高，恐有逾六億人染疫。圖為湖北武漢民眾帶著行李在火車站等候上火車。（路透）

2023/01/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國網路媒體近日先後出現憂心武漢肺炎感染率過高與官方數據未能反映事實的文章，指稱某些城市的感染率恐破九成，全國感染率破四成，恐有逾六億人染疫。中國國家主席習近平在新年賀詞中提及疫情時，也說「每個人都不容易」，聲稱疫情防控已進入「新階段」，呼籲民眾再加把勁，「曙光就在前頭」。

紐時︰數據不透明如猜謎

紐約時報說，中國武肺疫情大爆發，全球都在探究對數億中國人的健康及全球經濟發展的影響，但由於中國政府不提供可靠資訊，使得判斷中國疫情嚴峻程度，猶如一場大型科學猜謎遊戲（a big scientific guessing game）。

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20天感染率超過全球3年

中國網路近日流傳一篇作者署名「管理視界」的文章，指稱中國解封後廿天的感染率，超過全球所有國家過去三年的感染率，未來發展難以預料。該文以中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光日前推估北京染疫率恐逾八成來推算，懷疑北京恐有一七六○萬人感染。作者稱曾光的估計大膽但客觀，而他個人認為北京感染率更高，恐逾九成、甚至近百分之百，實際感染人數可能破一八○○萬；絕大多數城市感染率破五成，綜合平均全國感染率破四成，即至少六‧五億人，甚至可能逾六億人感染。

「中國新聞週刊」去年十二月卅一日刊出的一篇文章則說，由於快篩陽性者不被視為「確診」而不會向上通報，導致官方發布的每日武肺疫情資訊與民眾實際感受存在極大落差，民眾因無法判斷真實疫情而受謠言影響，陷入恐慌湧入醫院，加重醫療負擔。中國的武肺疫情資訊去年底從國家衛生健康委員會改由中國疾病預防控制中心發布，該中心一日稱，卅一日全國新增五一三八起確診病例、一起死亡病例，累計死亡病例五二四九例。

由於官方數據與實際情況有落差，上海市公安局官方帳號「警民直通車上海」發布消息指出，查獲殯葬「黑仲介」、哄抬藥價、非法銷售快篩等涉疫違法行為，出現加價一五○○至二○○○人民幣（約六七○○至九○○○台幣）轉售遺體火化服務名額的「殯葬黃牛」，顯示殯葬業務供不應求等慘況。

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