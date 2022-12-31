南韓前總統李明博 獲特赦返家
2022/12/31 05:30
身為南韓總統尹錫悅27日公布的新年特赦1373人名單之一，28日正式恢復自由身的南韓涉貪前總統李明博30日離開首爾大學醫院返家，從2020年法院宣判17年徒刑定讞到以健康惡化為由成功保釋，共收監1年8個月，特赦復權後僅可享警衛保護的前元首禮遇。對於獲特赦一事，他感謝國人過去5年聲援，也為造成眾人擔憂而致歉。（編譯周虹汶）
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身為南韓總統尹錫悅27日公布的新年特赦1373人名單之一，28日正式恢復自由身的南韓涉貪前總統李明博30日離開首爾大學醫院返家，從2020年法院宣判17年徒刑定讞到以健康惡化為由成功保釋，共收監1年8個月，特赦復權後僅可享警衛保護的前元首禮遇。對於獲特赦一事，他感謝國人過去5年聲援，也為造成眾人擔憂而致歉。（編譯周虹汶）
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