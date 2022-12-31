為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓前總統李明博 獲特赦返家

    南韓涉貪前總統李明博獲特赦，感謝國人過去5年聲援，也為造成眾人擔憂致歉。（美聯社）

    南韓涉貪前總統李明博獲特赦，感謝國人過去5年聲援，也為造成眾人擔憂致歉。（美聯社）

    2022/12/31 05:30

    身為南韓總統尹錫悅27日公布的新年特赦1373人名單之一，28日正式恢復自由身的南韓涉貪前總統李明博30日離開首爾大學醫院返家，從2020年法院宣判17年徒刑定讞到以健康惡化為由成功保釋，共收監1年8個月，特赦復權後僅可享警衛保護的前元首禮遇。對於獲特赦一事，他感謝國人過去5年聲援，也為造成眾人擔憂而致歉。（編譯周虹汶）

    28日正式恢復自由身的南韓涉貪前總統李明博30日離開首爾大學醫院返家。（歐新社）

    28日正式恢復自由身的南韓涉貪前總統李明博30日離開首爾大學醫院返家。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播