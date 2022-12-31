普習視訊會 邀訪俄喊加強軍事合作

俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平卅日進行視訊會談，展現兩國的同盟情誼。（路透）

2022/12/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭膠著及中國疫情升溫之際，俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平卅日舉行視訊會談，普廷讚許中俄兩國對抗西方影響力的共同情誼，盼望與中加強軍事合作，同時邀請習近平在明年春天赴俄進行國是訪問；習近平則表示，已準備好拓展中俄「戰略夥伴」關係。

普廷在會談中稱呼習近平為「親愛的朋友」，表明期待習明年春天到莫斯科進行國是訪問，展示俄中密切關係。普廷大力讚揚俄中兩國合作抗衡「前所未有的西方施壓和挑釁」，並強調在日益緊張的地緣政治關係中，俄中關係「史上最好」，盼加強軍事合作。

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習近平則強調，在世界處於困難處境之際，中國準備好拓展中俄戰略夥伴關係；他也讚賞俄方從未拒絕以外交談判方式解決烏俄衝突。習近平進一步提到，中俄雙邊貿易額再創新高，能源合作更具有「壓艙石」作用；中方近來工作重心在保健康、防重症，願同各國有序恢復人員正常往來。習最後不忘暗批西方，稱制裁干涉注定失敗，反對任何霸凌行徑。

彭博分析，這是普廷和習近平九月間在烏茲別克會晤後再次會談，凸顯莫斯科對北京的依賴愈來愈深。華盛頓智庫史汀生中心高級研究員孫韻表示，地緣政治變化在中國對俄國的評估中是一大支配性因素，「只要這兩國繼續把美國當成共同威脅，他們的共同利益就會比分歧更舉足輕重。」

「戰狼」駐美大使秦剛 破格出任外長

中國全國人大常委會卅日正式任命五十六歲的駐美大使秦剛出任外長，接替已在十月中共廿大後被拔擢為中央政治局委員、六十九歲的王毅。「戰狼」秦剛在外交部晉升快速，曾任發言人、新聞司長、駐英公使、副部長等職，也是中共第廿屆中央委員會委員之一，此次超越資歷更高的數名副外長，並提前在明年三月人大會議召開前出任外長，更是打破慣例。

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