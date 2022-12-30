中海警船侵擾釣魚台 3年近千次

日本第十一管區海上保安本部發布的中國海警船去年八月三十日在釣魚台列嶼周邊海域巡航的照片。（歐新社檔案照）

2022/12/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕中國海警船入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海毗連區，今年至廿九日為止已達三三四次，創下史上新高；去年為三三三次、前年則為三三二次，連三年總和已近千次。

日本海上保安廳廿九日在尖閣諸島領海毗連區，確認了四艘中國海警船的行蹤，這是近期連續十一天確認海警船在該海域行蹤，其中包括一艘搭載機關砲的海警船；日本海保巡邏船則就近監視並提出不得進入領海的警告。

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連11天入侵 今年高達334次

日本在二○一二年將尖閣諸島國有化後，中國海警船開始進入該海域巡航，同年入侵同海域日本領海毗連區為九十一次，二○一三年暴增為二三二次，之後每年均有兩百次以上，巡航成常態。

中國海警船追蹤干擾領海內作業的日本漁船愈來愈頻繁，侵入日本領海的時間也變長；本月廿五日入侵時間長達七十二小時四十五分，創下最長紀錄。

二○二○年武肺疫情爆發後，海警船巡航活動未減反增，同年入侵日本領海毗連區為三三二次；去年二月中國片面施行「海警法」，授權海警船使用武器，引發日本抗議違反國際法，海警船入侵領海毗連區達三三三次，無視日本抗議，還加強武裝化。

日本海上保安廳在二○二一年發表的「海上保安報告」中顯示，從一三年到二一年之間，中國海警局所屬排水量達千噸以上的大型船隻增加三倍以上，一五年更開始出現搭載機關砲武裝船隻。

海警局在二○一八年編入中國海軍之下指揮，今年初已有十二艘海警船將由海軍巡防艦修改轉用，雖撤去飛彈裝置，但船上維持機槍、七六公釐艦砲及射控雷達等，未來還會再增加。

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