中海警船侵擾釣魚台 3年近千次
〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕中國海警船入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海毗連區，今年至廿九日為止已達三三四次，創下史上新高；去年為三三三次、前年則為三三二次，連三年總和已近千次。
日本海上保安廳廿九日在尖閣諸島領海毗連區，確認了四艘中國海警船的行蹤，這是近期連續十一天確認海警船在該海域行蹤，其中包括一艘搭載機關砲的海警船；日本海保巡邏船則就近監視並提出不得進入領海的警告。
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連11天入侵 今年高達334次
日本在二○一二年將尖閣諸島國有化後，中國海警船開始進入該海域巡航，同年入侵同海域日本領海毗連區為九十一次，二○一三年暴增為二三二次，之後每年均有兩百次以上，巡航成常態。
中國海警船追蹤干擾領海內作業的日本漁船愈來愈頻繁，侵入日本領海的時間也變長；本月廿五日入侵時間長達七十二小時四十五分，創下最長紀錄。
二○二○年武肺疫情爆發後，海警船巡航活動未減反增，同年入侵日本領海毗連區為三三二次；去年二月中國片面施行「海警法」，授權海警船使用武器，引發日本抗議違反國際法，海警船入侵領海毗連區達三三三次，無視日本抗議，還加強武裝化。
日本海上保安廳在二○二一年發表的「海上保安報告」中顯示，從一三年到二一年之間，中國海警局所屬排水量達千噸以上的大型船隻增加三倍以上，一五年更開始出現搭載機關砲武裝船隻。
海警局在二○一八年編入中國海軍之下指揮，今年初已有十二艘海警船將由海軍巡防艦修改轉用，雖撤去飛彈裝置，但船上維持機槍、七六公釐艦砲及射控雷達等，未來還會再增加。