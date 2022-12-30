大量俄彈遭烏攔截 普廷今與習視訊

俄羅斯廿九日對烏克蘭全國各地發動新一波飛彈攻擊，就連過去鮮少遭俄軍空襲的烏西邊界城市利維夫也無法倖免，天空中出現清晰的飛彈尾雲。（法新社）

2022/12/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯廿九日對烏克蘭全國各地發動新一波飛彈攻擊，造成至少二人死亡，五人受傷，以及烏西地區電力中斷。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄軍發射六十九枚巡弋飛彈，其中五十四枚遭擊落；但烏克蘭總統府顧問波多利雅科稍早說，俄軍發射超過一二○枚飛彈。

廿九日一早，包括烏克蘭首都基輔、位於烏東的第二大城哈爾科夫，以及鄰近波蘭邊界的烏西城市利維夫等地都傳出爆炸聲，其中過去鮮少遭俄軍攻擊的利維夫絕大部分地區因此停電；就連距離俄羅斯近一千公里、喀爾巴阡山腳下的烏西城市伊凡諾─法蘭科夫斯克，也遭到俄國飛彈攻擊。

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根據白俄羅斯媒體與官方說法，至少一枚烏克蘭發射、用來攔截俄國空襲的S-300防空飛彈，飛向烏白邊境，遭白俄羅斯空防單位於廿九日早上十時（台灣時間廿九日午後三時）左右於邊界地區布勒斯特擊落。此事一度引發烏俄衝突外溢的隱憂，但白俄羅斯國防部稍後表示無須擔憂。

克宮發言人佩斯科夫廿九日說，中俄元首將於卅日舉行視訊會談，討論中俄雙邊關係，以及攸關中俄「尖銳的」區域議題，但他並未提供更具體細節。中國國家主席習近平和俄國總統普廷曾於俄國入侵烏克蘭前夕的今年二月初於北京碰面，並發表聯合聲明誓言「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。俄國在開戰後尋求深化與中國在政經安全上的關係，並曾在台灣議題上公開挺習；習則以加購俄羅斯石油與天然氣力挺遭歐洲制裁的俄羅斯，但冷對俄國軍事行動。

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