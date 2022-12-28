中國倉促開放 恐比3年前毒

各國強化中國旅客入境管制措施

2022/12/28 05:30

蓋牌躺平改名 「防疫」成功

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府自廿五日起，不再發布每日武漢肺炎疫情數據後，廿六日晚間更進一步「躺平」，公告將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，明年一月八日起將實施「乙類乙管」，不再對感染者進行隔離措施、不再判定密切接觸者，也不再劃定高低風險區，並將解除入境隔離措施，逐漸恢復中國公民出境旅遊。外國政府對此如臨大敵，此前便紛紛針對中國旅客加強入境要求，日本更在廿七日宣布卅日起對中國入境旅客全面實施武漢肺炎病毒核酸檢驗，強制陽性者隔離七天，以免重蹈三年前的覆轍。

中國「清零」 再無新冠肺炎

中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制，廿六日深夜發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，聲稱在國家主席習近平領導下，「我國疫情流行和病亡數保持在全球最低水平」、「統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」，鑑於該疾「逐步演化為一種常見的呼吸道傳染病」，將傳染病從「乙類甲管」降級為「乙類乙管」。

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免隔離 不再劃定風險區

依據《中國傳染病防治法》及《中國國境衛生檢疫法》，不再對感染者實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區、檢測策略調整為「願檢盡檢」、不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施；赴中者行前四十八小時進行病毒核酸檢測呈陰性反應者可成行，取消入境後核酸檢測和集中隔離。

網路搜尋出國 暴增10倍

《總體方案》也將「有序恢復中國公民出境旅遊」，儘管民眾狐疑「疫情還這副模樣，就降級了？」但消息公布後一小時，出國簽證與機票的網路搜尋量立刻暴增。據報導，「去哪兒」（Qunar）國際機票瞬時搜索量成長七倍，國際機票預訂量成長五倍；「同程旅行」國際機票搜索量成長八．五倍、簽證搜索量成長十倍；「攜程」（Ctrip）熱門海外目的地搜索量大漲十倍，出境（包括台港澳）機票搜索均達到三年來峰值，熱門旅遊目的地包括日本、泰國和南韓。

南韓列檢疫查驗重點國

廿三日即出現由中國返鄉後確診病例的印度繃緊神經，已開始在國際機場以二％比率抽檢入境旅客，並於知名景點加強防範。義大利也自廿四日起，要求米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）的中國入境旅客，領取行李前自費九十歐元接受核酸檢測，措施至少維持到下月卅日。南韓疾病管理廳十六日已將中國列為「檢疫查驗重點國家」名單，在首都仁川國際機場對「重點管理對象」加強入境篩查，「有症狀」體溫標準從攝氏三十七．五度調為三十七．三度，超過者與同行人員皆須接受核酸檢測。

今年一月由中國上海浦東國際機場入境的旅客，全身穿著防護裝備。（法新社檔案照）

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