本月第二次 烏國無人機 再襲俄軍用機場

瑞士光影藝術家霍夫施泰特（Gerry Hofstetter）廿三至廿五日在烏克蘭基輔舉行耶誕節巡迴演出，以巨型雕像「祖國之母」（The Motherland）及其他知名建物、博物館、大學、教堂為對象，施展其光影魔術。（歐新社）

2022/12/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄兩國在耶誕節期間持續交戰，俄方廿五日發射逾四十枚火箭彈攻擊烏國，烏軍則在廿六日出動無人機，襲擊俄國南部薩拉托夫州恩格斯（Engels）軍用機場，為該機場本月第二次遇襲。與此同時，烏國外交部長庫列巴呼籲，取消俄國在聯合國安理會的常任理事國地位，防止其繼續威脅和平與安全。

俄國國防部表示，距離烏國約六百公里的薩拉托夫州恩格斯軍用機場，廿六日凌晨遭烏軍一架無人機襲擊，雖遭俄軍擊落，但當時在機場的三名技術人員被墜落的殘骸擊中身亡。該機場與利珊州佳吉列沃（Dyagilevo）軍用機場，都曾在月初遭烏軍無人機襲擊。

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俄軍在白俄部署伊斯坎德戰術飛彈

分析家指出，俄軍機場接連被襲擊，重創俄國聲譽，也引發俄國防備鬆懈的質疑，外界甚至評估烏軍已具備攻擊俄國本土的能力。

與此同時，俄國與白俄羅斯的軍事互動愈發頻繁。白俄國防部意識形態總局局長卡辛斯基（Leonid Kasinsky）廿五日表示，俄國在白俄部署的伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統和S-400防空系統已準備就緒，士兵、機組人員也已完成訓練，可執行預定任務。烏軍高層日前警告，俄軍可能在明年二月重新對基輔發動攻勢。此外，俄羅斯國際傳真社報導，俄國遠程空軍將重新配備新型極音速巡弋飛彈。

北約秘書長︰普廷犯兩大戰略錯誤

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格在「金融時報」廿六日刊出的投書中指出，普廷入侵烏國犯下兩大戰略錯誤，一是低估烏國衛國決心，導致俄軍成千上萬人傷亡，以及一百萬人遠離俄國；二是北約不僅沒有式微，反而加強東翼駐紮，升高部隊戰備狀態，尤其芬蘭和瑞典即將成為正式成員，更是遠超出俄國預料。

大多信奉東正教的烏國民眾，原在一月七日才過耶誕節，但在俄國入侵背景下，許多民眾改在十二月廿五日參加耶誕禮拜，象徵與俄國決裂。民調也顯示，近半烏國人贊成更動慶祝耶誕日期，比率遠高於去年的廿六％。

烏籲取消俄聯合國常任理事國地位

庫列巴表示，關於俄國是否有權繼續擔任安理會常任理事國、甚至留在聯合國，至今尚未在國家和政府領袖間討論，但烏方打算著手呼籲取消俄國的常任理事國席次。俄國國家通訊社塔斯社（TASS）則說，普廷預計年底前與中國國家主席習近平對談，細節仍不明。

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