耶誕談話 澤倫斯基︰我們正在創造奇蹟

俄軍在24日平安夜當天對烏克蘭南部赫爾松發動砲擊，造成至少10人喪生。烏國總統澤倫斯基痛批俄軍此舉為邪惡的「恐怖行動」。圖為赫爾松街道一片狼藉。 （美聯社）

2022/12/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕面對俄羅斯在廿四日平安夜當天仍未中斷對烏克蘭的攻擊行動，烏克蘭總統澤倫斯基在俄國入侵烏克蘭滿十個月的耶誕談話中鼓舞民心士氣，強調儘管數以百萬計的烏國民眾因俄軍攻擊而陷入黑暗，但烏克蘭人不會屈服，正在創造自己的奇蹟。天主教教宗方濟各廿五日則在耶誕文告中呼籲結束在烏克蘭的「無謂」戰爭，並警告這場衝突已加劇全球糧食短缺，呼籲停止將糧食當成武器。

繼烏國南部大城赫爾松在廿四日遭砲擊後，烏國官員表示，包括首都基輔在內的烏克蘭各地廿五日一早空襲警報大作，但並無俄軍發動新攻擊的報告，警報也在稍後解除。網路盛傳該空襲警報可能肇因於俄國軍機在白俄羅斯升空，但目前無法證實。

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儘管大多數烏國民眾是在一月初過耶誕的東正教基督徒，澤倫斯基廿四日仍透過影片民眾發表談話，表示即使烏國徹底黑暗又無暖氣，他們仍有彼此能擁抱取暖…「我們將一如既往地微笑與開心，唯一不同在於我們不會坐等奇蹟，因為我們正在創造奇蹟」。他在稍早前也發佈照片，指控俄軍在平安夜當天對赫爾松發動砲擊，造成至少十人喪生、五十八人受傷。

教宗籲結束這場無謂戰爭

方濟各則是從梵蒂岡聖伯多祿大教堂發表耶誕文告時，先向在黑暗、寒冷或遠離家園處過耶誕的烏克蘭兄弟姊妹致意，並說願主啟發眾人團結協助受苦受難者，以及啟蒙有能力「立即結束這場無謂戰爭」者的心智。

普廷重提談判又放話攻擊

與此同時，俄羅斯總統普廷痛批西方國家企圖「撕裂」俄國，重申已準備好與烏克蘭衝突相關各造展開談判，但也揚言將摧毀美國提供給烏克蘭的防空武器。普廷在Rossiya 1國營電視台廿五日播出的訪問中聲稱，「地緣政治對手」從過去到現在依然尋求「分裂與征服」俄國，他的政府正在「朝向正確的方向行動」，捍衛國家利益、保護人民。至於談判，「（談不談）要看他們，拒絕談判的不是我們，是他們。」

但當被問到美國將提供「愛國者」飛彈給烏克蘭時，普廷斬釘截鐵地表示，「當然」會將其摧毀，「百分之百（會）」。

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