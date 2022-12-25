避免重現三年前防疫漏洞 德外交專家促暫停德中航班

德國保守派人士呼籲暫停與中國的航班往來，避免中國可能出現的武漢肺炎新變異株傳入德國。圖為德國幕尼黑機場的漢莎航空班機。（路透檔案照）

2022/12/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國驟然放寬武漢肺炎防疫措施，不僅國內陷入混亂，國際間也警鈴大作。「德國之聲」（DW）廿三日報導，保守派外交政策專家哈特（Juergen Hardt）呼籲暫停德中航班，直到確認中國未出現更危險的變異株為止，避免再次出現三年前疏於防範國境，導致病毒一夕間入侵的憾事。

由「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU）組成的「聯盟黨」聯邦議院黨團外交政策發言人哈特表示，由於中國近期武肺確診人數爆炸式增長，全球面臨新一輪感染浪潮的威脅，因為更危險新型變異株出現的風險正不斷升高。他警告，三年前疫情開始爆發時，德中之間的航班仍有一段相當長的時間保持常態，「我們絕不能再犯三年前的錯誤」。

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此外，哈特也提到，德國再一次表示願意向北京提供mRNA疫苗，但中國國家主席習近平的「傲慢」態度無邊無際。他形容習近平是獨裁者，每天都讓自己國家的人民付出生命代價。

病毒學家普魯茨（Ulrike Protzer）則表示反對喊停德中航班，並聲稱不擔心會有所謂「新型殺手病毒」出現。不過，她也認為，如果中國不採取疫苗接種、藥物儲備及其他防範措施，明年四月以前恐怕會有一百萬人染疫身亡。

與此同時，鑑於外國航班乘客中的染疫人數不斷增加，印度廿四日起恢復隨機抽檢二％的入境國際旅客，陽性反應者將被送到指定醫療機構隔離治療，盼能降低新病毒株進入印度的機率，惟目前尚無喊停來自疫情嚴重國家航班的計畫。

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