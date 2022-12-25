親信編製美化戰報 普廷一再誤判情勢

（美聯社）

2022/12/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」廿三日引述多名現任或前任俄羅斯官員，以及親近克里姆林宮人士指出，總統普廷長期處在自行建構的權力結構頂端，只接收他想聽取或經過美化的消息，且對核心圈以外人士極度不信任，包括拒絕使用網路，僅仰賴紙本文件掌握對烏克蘭戰事進度等，導致他至今堅信俄國會戰勝，無法相信烏國會抵抗，從而一再誤判情勢。

據了解，普廷每天早上會收到一份關於烏俄戰爭的書面簡報，內容經過精心調整，強調成功、淡化挫敗。普廷因擔心受監控，一直拒絕使用網路，因此愈發依賴意識形態相近的顧問所編製的簡報。據了解，戰場最新進展會由前線指揮官向聯邦安全局（FSB）回報，FSB編輯後呈報給聯邦安全會議專家，最後才由說服普廷侵烏的秘書長帕特魯舍夫交報告給普廷，此過程要好幾天，以致普廷看到的戰報常是舊聞。

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開戰數月來，若干官員、親政府記者和分析家都曾試圖親自向普廷說明，侵烏行動如何陷入困境，卻一直徒勞無功。七月間，當美軍援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統開始打擊俄軍後勤，約三十名軍火商人去和普廷會談，只聽到普廷高談戰勝之道，令眾人察覺普廷並未掌握戰場全貌。

九月間，普廷在烏茲別克與中國國家主席習近平會晤，向對方表示戰事在俄國掌控下，實情卻是俄軍在烏東戰略城鎮利曼被打得節節敗退。普廷那時竟還透過加密線路親自致電前線指揮官，命令他們不准撤退。

美國官員表示，在克宮內部，他們找不到一位對普廷有影響力、又沒被他的「俄羅斯冤屈論」洗腦的人士。普廷愈來愈常以近乎宗教信仰的方式談論國家，將侵烏之舉形容成一個千年歷史的文明在糾正歷史錯誤，自己的地位則能藉此上升至媲美彼得大帝的高度。

俄國官員直言，普廷現在仍堅持打到烏克蘭臣服，並不惜犧牲國家經濟和人口，花費數年取得成功。普廷認為，只要西方停止援助烏國，以及烏國人民士氣下滑，他還是有可能成為勝利者。

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