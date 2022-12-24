中國無藥無快篩 住院漲價 火化無期

中國社群媒體22日流傳的照片，顯示重慶確診死亡者被放入屍袋後，多具屍體在一棟大樓的裝貨區排開。（路透）

2022/12/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國倉促鬆綁武漢肺炎防疫措施，導致民生亂象叢生，都會區因醫療資源供不應求，民眾瘋搶藥品，私立醫院開出高昂費用，殯儀館則要求加價換取優先火化；農村地區情況更嚴峻，衛生機構無藥可用，病患甚至被迫在路邊打點滴。

春節恐使疫情一發不可收拾

中國新聞周刊指出，中國鄉村人口老化程度高，脆弱族群多，但本身醫療資源匱乏，農曆春節恐使疫情一發不可收拾。河南省濟源市偏遠山區鄉鎮衛生院醫師張雨茜（化名）表示，他們平日就診量僅十幾廿人，現在光發燒門診就有五、六十人就診，近日有八、九成患者確診，甚至已出現醫護交叉感染，院內僅剩少量退燒藥及自製中藥，快篩試劑也快用罄，「我們該怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

貴州省畢節市七星關區某鄉鎮衛生院院長馮化（化名）提到，藥廠一直發不出貨，院內僅剩十多盒退燒藥，下級村衛生室情況更不堪設想。同省西部某村衛生室負責人孟浩（化名）說，全室僅剩他一人，他還得自費三千人民幣購買製氧機備用。第一財經報導，湖北省郊區多個衛生室內早已人滿為患，有些患者只能待在戶外路邊吊點滴。

住院一晚6萬6 火化插隊喊價13萬

自由亞洲電台報導，北京網友「王小怪在北京」廿三日爆料，她帶孩子前往和睦家醫院就診，交了近兩千人民幣掛號費，幾乎是平日的兩倍，等待三小時才看診，最後須留院觀察，竟又被收取一晚一萬五千（約六萬六千台幣）床位費，且治療費另計。疑似中國外交部發言人趙立堅妻子的微博帳號「大聰和臭丫頭」，則抱怨買不到消炎、感冒、退燒藥，凸顯不僅平民不滿官方防疫政策，連菁英階層也頗有微詞。

燒壞3台火化爐 北京火化需等1個月

北京各殯儀館待火化的遺體已多到必須暫放靈車、地面或置物架。一名朝陽區居民透露，當地火化需等待一個月，若繳交三萬人民幣（約十三萬台幣），可在三到五天內火化，儼然發死人財。旅美中國科普作家方舟子指出，石家莊市元氏縣殯儀館還因超負荷運作，燒壞三台火化爐。

中國各地感染人數在開放廿天內暴增，已引起民眾恐慌，人民日報四川分社前社長林治波以卡達世界盃等全球重要事件為例，質疑各國人群聚集都安然無恙，唯獨中國一開放就全民傳染，且所有變異株迅速進入，「這是為什麼？不感到奇怪嗎？」該文隨即在網路上遭屏蔽。

重慶市第五人民醫院大廳23日擠滿確診病患。（法新社）

22日重慶醫科大學附屬第一醫院急診室內，確診者躺在擔架上等候治療。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法