中俄棄權 安理會隔74年首度通過緬甸決議案

聯合國安理會廿一日就緬甸情勢通過決議案，要求軍政府釋放包括民主領袖翁山蘇姬在內的人犯，為安理會七十四年來首度對緬甸通過決議案。圖為翁山蘇姬二○一九年底就緬甸政府被控對羅興亞穆斯林進行種族滅絕、現身海牙國際法院。（美聯社檔案照）

2022/12/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國安全理事會廿一日針對在去年二月發生推翻民選政府軍事政變的緬甸通過一項決議案，要求緬甸軍政府停止暴力與釋放包括民主領袖翁山蘇姬在內的政治犯，為在緬甸問題上立場分歧的安理會七十四年來首度對這個情勢動盪不安的中南半島國家通過決議案。

要求停止暴力 籲釋放政治犯

安理會以十二票贊成、三票棄權通過決議案，「敦促」緬甸軍政府「立即釋放所有被任意拘禁的囚犯」，包括現年七十七歲的翁山蘇姬，以及緬甸前文人總理溫敏，此外，也要求緬甸軍政府「立即停止一切形式的暴力」，以及「各方尊重人權、基本自由與法治」。諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬過去曾遭軍政府軟禁多年，去年初軍事政變後再度淪為階下囚，目前有包括貪腐在內的十四項罪名遭定罪，判刑廿六年。

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該決議案標示著安理會在因烏俄戰爭深化裂痕的這一年中的團結時刻，身為常任理事國的俄國與中國在表決時棄權，非常任理事國之一的印度也棄權。美國國務卿布林肯稱該決議案傳達強烈訊息，安理會仍需繼續努力，以便就緬甸危機推出公正的解決之道。

安理會對緬甸情勢立場分歧，過去頂多只能達成正式聲明、無法通過決議案；上一次通過有關緬甸的決議案，是一九四八年批准緬甸加入聯合國。

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