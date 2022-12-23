對抗日通過國安戰略 習近平挑同日軍演

日本統合幕僚監部發布的中國遼寧號航空母艦監控照片。（取自日本統合幕僚監部網站）

2022/12/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕共軍在本月十六日起出動遼寧號航艦打擊群在沖繩以南的太平洋海域、沖大東島附近進行演習，日本讀賣新聞發自北京的消息指出，這次演習是由中國國家主席習近平親自下令，選在日本政府通過國家安全保障戰略三文件的同一天，進行日本「西南群島攻擊」演訓。

選沖繩以南演訓 同時擾台

讀賣報導，中國航艦打擊群冬季演習通常選在每年十二月左右根據年度計畫實施，不過這次因為日本在十六日敲定國安戰略三文件，習近平下令同日舉行遼寧號的冬季遠洋演訓，演習期間還對台灣進行轟炸機的東西夾擊訓練。

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演習期為十六至廿六日，除了遼寧號，還有多艘可對地攻擊的最新055型飛彈驅逐艦。對於日本考慮在西南群島部署飛彈，共軍將此次演習定位為「對抗戰略」之一，進行從西太平洋海上向西南群島發射飛彈的遠程打擊訓練。此外，艦載機也進行夜間起降訓練。

日本防衛省發布消息指出，遼寧號航艦打擊群十六日通過沖繩本島與宮古島之間海域進入太平洋，十七日在沖大東島西南西約二六○公里處，廿日則航行於北大東島東北東約四五○公里處。至廿日為止，艦載機和直升機起降計約一三○次。美國防部指出，共軍稱採取「積極防禦」戰略，但未排除先發制人的可能性。

也在東海和俄聯合軍演

日本國安戰略文件明列擁有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），習近平政府對日本西南群島部署大量飛彈持警戒態度，此次演習的目的是針對日本的對中安保戰略。

共軍除在日本西南群島周邊進行航艦打擊群演習之外，廿一日起至廿七日間，也在東海海域和俄羅斯海軍進行反潛、海上封鎖等聯合軍演，距離台灣北側僅三百公里。

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