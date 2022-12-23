澤倫斯基訪美 俄喊擴軍強化核武

俄羅斯國防部長紹伊古（右）廿一日在莫斯科陪同總統普廷聽取各種武器導覽。普廷稱俄羅斯將繼續開發包括核武在內的軍備，並再度為發動戰爭卸責表示，烏俄戰爭是不可避免之事，不能把這場戰爭怪罪於俄羅斯。（法新社）

2022/12/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕克里姆林宮一連兩天針對烏克蘭總統澤倫斯基訪問美國提出警告，先是在廿一日稱美國提供烏克蘭更多武器只會激化戰事；廿二日再譴責基輔當局對俄國的關切事項置若罔聞，並指控美國正對俄國打一場間接戰爭。與此同時，俄羅斯國防部宣布擴軍逾三成，由一一五萬增加到一五○萬人。

普廷稱軍事經費沒上限

在澤倫斯基訪美前幾個小時，俄國總統普廷在國防部年度大型會議中宣告，莫斯科明年將繼續開發包括核武在內的軍備，強化核「三位一體」打擊能力。他承諾，向武裝部隊提供他們任何所需，以支持在烏克蘭的「特別軍事行動」，提供軍隊的資金沒有上限。普廷表態支持國防部擴增三成以上武裝部隊規模的計畫，也認為莫斯科需要從烏克蘭戰爭中汲取教訓。

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俄羅斯自二月廿四日入侵烏克蘭以來，面臨超乎預期的人員損失，進而導致普廷於九月發布局部動員令，徵召了卅萬後備役軍人派往烏克蘭前線作戰。俄國防長紹伊古廿一日進一步表示，為了因應美國主導的北約軍事壓力，組建相對應的戰力，俄羅斯必須將武裝戰鬥人員的數量從一一五萬擴充至一五○萬人。他解釋，由於芬蘭和瑞典計畫加入北約，因此要在俄國西部組建新的軍團。

俄軍擴編 近半職業軍人

紹伊古說，擴編的俄軍將擁有六十九萬五千名職業軍人，其中五十二萬會在二○二三年底完成招募。俄軍原有約四十萬職業軍人。此外，俄國男性徵兵年齡也將從十八到廿七歲改成廿一到三十歲，服兵役者可以選擇服役一年或是擔任職業軍人。

批西方洗腦烏國 轟美軍援

普廷還將烏俄戰事描述為「共同悲劇」，稱這場衝突是「第三國政策的結果」，責任不在俄羅斯；他聲稱西方從烏克蘭開始，「洗腦」了前蘇聯國家。

針對美國宣布首次援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿二日表示，此舉無助於解決衝突，澤倫斯基訪問華府期間，華盛頓和基輔都對俄羅斯的擔憂置若罔聞，沒有任何願意「傾聽俄羅斯關切」的跡象，證明美國正在與俄羅斯打一場「直到最後一個烏克蘭人」的代理人戰爭。

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