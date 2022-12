疫波接疫波 中國恐釀全球大災難

中國武漢肺炎疫情升溫,河北省保定市第二中心醫院急診室外,21日有患者家屬心碎等候消息。(美聯社)

2022/12/22 05:30

〔編譯張沛元/綜合報導〕華盛頓郵報廿日指出,為人詬病的中國「清零」政策雖已喊卡,但當局缺乏清晰連貫的應變策略,恐令中國民眾、經濟與中共領導階層面對新一波夢魘,新危機甚至可能撼動全球,包括可能出現新的變種病毒,以及製造業未復甦以致衝擊全球經濟。一如三年前發祥於中國的武漢肺炎疫情,新危機始於中國,但不會僅止於中國。

華郵編輯委員會(Editorial Board)在這篇以「中國新的武肺夢魘恐成為全球大災難」(China’s new covid nightmare could become a global catastrophe)為題的評論中指出,中國並未在終止嚴格的清零封控政策後提出相關配套措施,引發民眾恐慌性搶購食品與藥物;當局停止通報部分每日感染數據與宣布行程碼下線,則讓新一波疫情的真相更撲朔迷離。取消封控後的民眾沒能享受外出自由,反而更怕得瑟縮於室。

文章指出,中國若有數以百萬計的人染疫,產生威脅全球的新病毒變異株的機率將大增;而過去出現的變種病毒,都有傳播速度更快的特性。至於中國國家主席習近平原本冀望藉放棄清零政策以重振經濟的美夢,也恐因大規模感染而落空;中國製造業一旦放緩,全球都會感受到供貨短缺與通膨之苦。

文章最後警告,北京當局堅持使用效果較差的國產疫苗,也不肯接受mRNA疫苗,實屬不智,而且中國人普遍尚未接觸過Omicron變異株,因此缺乏免疫力。將中國康希諾生物公司研發的吸入式疫苗充作加強針使用或許能自救,但最佳做法還是進口mRNA疫苗,以免新一波疫情惡化,迫使習近平放棄清零的「白紙運動」恐將捲土重來。

