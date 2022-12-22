豪賭式解封 中感染率保守估逾30%

中國武漢肺炎疫情升溫，河北省保定市第二中心醫院急診室外，21日有患者家屬心碎等候消息。（美聯社）

2022/12/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「德國之聲」廿日指出，原本堅持武漢肺炎疫情「清零」的中國政府公布「新十條」，以「推動經濟運行整體好轉」為重點後，首批落實的大都市感染率保守估逾卅％，從首都北京殯儀館與火葬場全數爆滿來看，中國已因「豪賭式解封」陷入「疫情黑洞」。但根據中國國家衛生健康委員會廿一日數據，全中國前一天新增武肺確診病例三一○一起，卻無不治者，外界質疑此與中國官方廿日宣布獨步全球的染疫死亡新定義有關。

染疫死亡人數恐高於兩百萬

根據中方數據，中國至今僅累計五二四一起死亡病例。中國北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強廿日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡」，排除因其他疾病、基礎病，例如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡。

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但中外科學家估計，中國若在未加強接種並提供治療藥物等防護措施下貿然中止清零政策，染疫死亡人數恐上看一五○萬、甚至高於兩百萬。

世界衛生組織（WHO）曾警告，全球可能低估染疫致死人數。中方上述最新界定標準即和世界明顯不同，根據美國、英國及WHO看法，檢測呈陽性但可能死於其他疾病的患者，一律列入武肺死亡病例。

美國國務院發言人普萊斯廿日表示，「美國是全球武漢肺炎疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他武漢肺炎相關的衛生援助」。但中國外交部發言人毛寧廿一日強調，「目前疫苗加強針接種工作有序推進，藥品和檢測試劑總體可滿足需求」。

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