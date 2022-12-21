美眾院查國會暴動 建議控川普4罪名

美國聯邦眾議院國會暴動事件特別調查委員會19日一致同意，向司法部建議起訴前總統川普4項罪名。（路透）

2022/12/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕負責調查美國國會山莊二○二一年一月六日暴力襲擊事件的聯邦眾議院特別委員會，十九日一致投票通過，建議司法部對前總統川普提出四項刑事控罪，包括煽動叛亂、妨礙公務程序、串謀欺詐美國政府及作偽證等，為美國史上首次出現國會建議司法機構起訴卸任總統之事。川普則駁斥所有指控，目的是阻擋他再次競逐白宮寶座。

由七名民主黨人、兩名共和黨人在去年七月組成的「一月六日委員會」，歷經十八個月調查，包括訪談一千多人、十次公開聽證，並蒐集數十萬份文件後，十九日舉行最後一次會議，一致認定川普必須為國會襲擊事件負責，「若沒有他，所有事件都不會發生」。報告內容預計廿一日公開。

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委員會主席湯普森直言，壓倒性證據顯示川普已輸掉選舉，他卻打破選民信任，策劃行動推翻選舉結果、阻擋權力移交。共和黨籍眾議員、同時也是委員會副主席錢尼表示，川普在事發時，未立即嘗試阻止暴動，明顯怠忽職守，也違反道德規範，已不適合擔任政府職務。眾議員拉斯金則說，委員會已掌握重要證據，證明川普企圖破壞美國憲法規定的權力和平移交程序，也有充分證據支持對川普進行刑事轉介（criminal referrals）。

儘管委員會的建議並無約束力，是否起訴川普仍由司法部決定，但司法部可能參考國會提出的調查證據與意見。司法部長賈蘭德上月指派特別檢察官史密斯，獨立調查是否應就國會襲擊和權力移交受阻等事件起訴川普，以及川普卸任後，是否非法保留政府機密文件等，調查結果可能導致川普不得參選公職，甚至鋃鐺入獄。

對此，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文斥責，「具黨派色彩的『不特別委員會』提出不實指控，企圖阻止他再次競選總統，因為他們知道我會勝選」。川普強調，這些指控已在先前國會的彈劾案中被否決，現在的過程正如彈劾，試圖將他和共和黨邊緣化。

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