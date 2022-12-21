北京10月爆院內感染 瞞到20大後失控

中國突然放寬防疫管制後，各地人民憂慮醫療量能不足，連日在藥局外排隊搶藥。圖為江蘇省南京市20日排隊搶購藥品的人龍。（法新社）

2022/12/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國陡然放寬武漢肺炎防疫管制措施，醫療和殯葬系統超過負荷，外界將矛頭指向官方因應措施不足，更有中共體制內高層人士透露，北京早在防疫鬆綁前，就出現醫院內部大量交叉感染，卻因中共第廿次全國代表大會（廿大）維穩所需，而對外隱瞞，導致疫情失去控制。

「自由亞洲電台」（RFA）十九日報導，一名北京政法系統高官透露，在十月中下旬中共廿大期間，醫院禁止所有病患及醫護人員離院，理由是「外面有陽性危險」，但當時院內已出現群聚感染，卻不敢回報，甚至不對感染者按照方針治療，官方也嚴密封鎖消息，直到前中共總書記江澤民去世後，相關感染數據才公開，但當時已有大量老年人染疫身亡或病重，院內太平間已無空位，許多遺體被放在地上，甚至如快遞貨架堆疊。

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不少退休高官染疫死

該名高官表示，他的直系親屬就是在醫院療養期間染疫，在多家醫院輾轉就診後，仍不幸病逝，而醫師開具的死亡證明卻是原本入院記載的「尿道感染」，並且等待五天才得以火化。不僅如此，疫情瞞報也導致北京不少退休高官死亡，包括六名廳級以上幹部。他坦言，北京大醫院內部疫情從廿大到「白紙運動」期間已非常嚴重，到十二月初則完全失控。

火化爆量 官方數據僅5死

RFA聯繫北京十二家火葬場及數百公里外的承德、保定等市殯儀館，極少數撥通的殯儀館坦言，每日火化量比平時增加五倍，排程已到本月卅一日，無法再預約，也無法跨區接運遺體，所有作業都難以為繼。但與此同時，中國國家衛生健康委員會廿日仍通報僅新增五起死亡病例。

一兩週內 出現重症高峰

據報導，中國各地緊急擴增醫院床位、加護病房及發燒門診；隨著抗原試劑一支難求，北京也同意員工返回崗位無須提供篩檢證明，浙江和重慶也開放輕症者上班，以減輕相關試劑需求。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強也在廿日表明，根據政府最新分類方法，僅病毒導致肺炎及呼吸衰竭而死亡，才會歸類為染疫死亡。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發則說，北京這波「疫情海嘯」，料一至兩週內將出現重症高峰。

美國國務院發言人普萊斯十九日表示，病毒在自然環境傳播就有可能發生突變，進而對各地人們構成威脅；而且考量到中國的國內生產毛額（GDP）規模，可能進一步衝擊全球經濟，希望中方控制當前疫情。

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