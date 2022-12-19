烏軍警告 俄可能再攻基輔

俄軍16日再次對基輔等烏克蘭各地發動飛彈攻勢，造成電力大停擺，但烏方盡全力修復，不讓民眾度過黯淡的耶誕佳節。圖為基輔索菲亞廣場的耶誕樹。（路透）

2022/12/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿十個月，兩軍地面作戰似陷停滯，俄軍改為不斷空襲民生設施，烏方則持續力爭國際援助。值得注意的是，烏軍將領科瓦爾丘克（Andriy Kovalchuk）警告，俄軍可能正養精蓄銳，準備在開戰一週年、即明年二月底再次對烏國首都基輔發動攻勢。這已是近期第三名烏軍高層發出同樣警訊。

將於明年二月底發動攻勢

烏國南方作戰區指揮官科瓦爾丘克在英國天空新聞網（Sky News）專訪中表示，烏方已經預見俄軍可能於明年二月底前後，再次從北、東或南部朝基輔進逼，「我們看到這樣的選項和情況，並正在備戰」；基輔會比上次做好更充分準備，「他們無法再像今年二月廿四日一樣，輕易地侵門踏戶。」

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烏國國防部長列茲尼科夫近日受訪提到，普廷正準備來年發動新一輪大規模進攻；烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）也表示，俄國正籌組約廿萬大軍，無疑會再嘗試進攻基輔。

澤倫斯基︰俄擁充足飛彈

不過，分析家質疑俄軍明年初有能力再對基輔發動地面攻勢，指現在俄軍被打得七零八落，早已身心俱疲。英國國防部十八日戰情報告指出，高傷亡率及領導無能導致俄軍士氣持續低迷，仍是其致命傷。烏國總統澤倫斯基則警告，俄軍仍擁有繼續對烏實施大規模空襲的充足飛彈。

與此同時，俄國國防部十八日表示，部長紹伊古前往南部軍區視察在烏克蘭「特殊軍事行動」部隊，與前線士兵談話，在指揮中心聽取官員的報告。克里姆林宮十七日也說，普廷走訪指揮對烏戰事的俄軍聯合特種作戰司令部，並待了一整天，親自徵詢指揮官對每個作戰方向當前和中期行動的意見。

美媒︰克宮高估俄軍能耐

然而，華盛頓郵報十六日指出，俄國陸軍第二○○獨立摩托化步兵旅曾被視為最令人聞風喪膽的部隊，卻在戰場上全軍覆沒，已成為普廷侵略計畫失敗的象徵。紐約時報同日調查報導揭示，俄軍兵敗如山倒與俄軍準備不足、普廷又過度自信有關，尤其他身旁人士助長打勝仗幻想、放大敵視西方情緒；在侵烏幾天後，普廷向以色列總理班奈特表示，烏國人「比我被告知的」更堅強。

此外，美國官員很早就發現克宮高估俄軍能耐，並一度截獲俄軍總參謀長格拉西莫夫前往前線的消息，未主動告知烏軍，以免格拉西莫夫被擊殺後引發美俄大戰。

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