幽浮通報1年數百起 美至今未尋獲外星人

一九四七年曾發生幽浮墜毀事件的美國新墨西哥州羅斯威爾市去年夏天「外星節」慶典放有傳說中的外星人雕像。（法新社檔案照）

2022/12/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部七月成立用來追蹤調查空中「不明飛行物體」（UFO，幽浮）及水中、太空等領域不明移動物體通報案件的「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）主任寇派屈克十六日表示，自去年六月以來接獲數百起的通報，但至今仍無外星生物確實存在的證據。

美國國家情報首長辦公室（ODNI）去年六月報告指出，二○○四至二一年間，軍方遇到「不明空中現象」（UAP）一四四次，其中八十次由感測器發現；一四四次現象中，仍有一四三次無法解釋。寇派屈克稱自二一年六月以來，更多通報湧入，保守透露數量達「數百」件。ODNI預計年底公佈更新數據，但美國資深海軍官員五月曾透露當時已逾四百起。

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負責安全情報的國防部副部長穆特里表示，目前初步尚未看到任何足以相信「源自外星人」的物體，而「我方領空內任何未經授權的系統都是安全威脅。」

美聯社指出，美國國會去年五月首次針對半世紀以來通報的「幽浮」事件進行聽證會，國會議員擔心除了外星人之外，也可能是中、俄等潛在對手開發的不明技術，例如未來的匿蹤轟炸機、匿蹤戰鬥機、無人機，美中皆有部署的高超音速飛彈也可能被誤認為「幽浮」。

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