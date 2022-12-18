幽浮通報1年數百起 美至今未尋獲外星人
2022/12/18 05:30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部七月成立用來追蹤調查空中「不明飛行物體」（UFO，幽浮）及水中、太空等領域不明移動物體通報案件的「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）主任寇派屈克十六日表示，自去年六月以來接獲數百起的通報，但至今仍無外星生物確實存在的證據。
美國國家情報首長辦公室（ODNI）去年六月報告指出，二○○四至二一年間，軍方遇到「不明空中現象」（UAP）一四四次，其中八十次由感測器發現；一四四次現象中，仍有一四三次無法解釋。寇派屈克稱自二一年六月以來，更多通報湧入，保守透露數量達「數百」件。ODNI預計年底公佈更新數據，但美國資深海軍官員五月曾透露當時已逾四百起。
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負責安全情報的國防部副部長穆特里表示，目前初步尚未看到任何足以相信「源自外星人」的物體，而「我方領空內任何未經授權的系統都是安全威脅。」
美聯社指出，美國國會去年五月首次針對半世紀以來通報的「幽浮」事件進行聽證會，國會議員擔心除了外星人之外，也可能是中、俄等潛在對手開發的不明技術，例如未來的匿蹤轟炸機、匿蹤戰鬥機、無人機，美中皆有部署的高超音速飛彈也可能被誤認為「幽浮」。