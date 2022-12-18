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    不信國產貨 中國搶藥搶疫苗

    中國北京民眾擔心醫療量能不足，自放寬防疫以來大肆掃購藥品。（路透）

    中國北京民眾擔心醫療量能不足，自放寬防疫以來大肆掃購藥品。（路透）

    2022/12/18 05:30

    掃光外國製感冒藥、退燒藥、止痛藥

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國放寬武漢肺炎防疫措施後，進入疫情急升階段，民眾開始瘋狂搶購藥品，囤積自保，無視價格被炒作飆高；同時也設法接種中國未開放的外國疫苗，又以上個月開放短期旅客接種疫苗的澳門最熱門，即使必須自費也心甘情願。

    根據中國媒體「第一財經」，中國民眾除了在實體商店排隊搶購退燒藥，也開始在網路上「比手速」下單，部分平台已貼出售罄公告，也有平台啟動「限時限購」，而專門從事海外代購的商家還順勢漲價因應，導致各種進口退燒藥價格紊亂，同一種藥的最高價差高達九倍，有人不得已只好商請海外親友寄藥回國。

    退燒藥價差9倍 網路售罄

    例如，「京東商城」一家海外藥品店的止痛藥必理痛，一盒開價人民幣一六八元，還要另加三十塊運費，換算單粒價格為人民幣七元，但在法國買相同產品單粒僅人民幣一．二五元。無獨有偶，另一款退燒藥多利潘在法國一盒約人民幣十六．一二元，但在京東賣一六○元，價差高達九倍照樣賣光。

    泰國維他命Ｃ 40元漲到110

    在杭州從事代購的陳蘭表示，其工作室的維他命Ｃ、感冒藥、退燒藥、止痛藥等已清空，尤其泰國維他命Ｃ片一盒原本不到人民幣四十元，現在開價一一○元。

    寧願自費赴澳門接種BNT

    另一方面，香港「南華早報」指出，澳門政府上月宣布解除短期旅客接種外國武肺疫苗BNT（中港澳稱「復必泰」）的限制後，當地唯一提供該款疫苗的澳門科技大學附屬醫院，過去一個月成為中國旅客的「熱門造訪地」，目前最快必須等到明年一月廿一日才會有空缺，惟目前僅開放接種針對原始病毒株的疫苗，次世代雙價疫苗仍僅限本地人接種。

    赴澳門接種 年底前已無缺

    據了解，中國旅客赴澳門接種復必泰，須自費港幣一三六○至一六五○元，不能退費也不能更改施打日期，但深圳的汪晨晨（譯音）表示，她和丈夫已於十三日完成接種，選擇復必泰是因網路上找得到諸多資訊，比較放心。另一名深圳居民Zalina則說，絕對會選mRNA疫苗，因為實驗結果顯示，這種疫苗的保護力大致上比國產疫苗好。深圳的接種率非常高，但還是有很多人染疫。

    與此同時，中國國家衛健委上一次公布染疫死亡個案是在本月三日，十四日起也不再公布無症狀感染者數據，而且放寬防疫後染疫人數竟不升反降，令許多民眾對官方訊息心生疑竇，自嘲只能憑「感覺」判斷疫情進展。

    記者、副總編染疫亡未通報

    「財新網」披露，前「人民日報」記者楊良化、前「中國青年報」副總編輯周志春近日皆染疫身亡，北京卻自十一月廿三日後就未通報死亡病例。美國之音直言，兩人都有癌症病史，此次染疫逝世，為中國政府無預警、無準備、無計畫下放寬防疫的後果。

    在北京一間殯儀館外，靈車大排長龍，等著舉行告別式。（路透）

    在北京一間殯儀館外，靈車大排長龍，等著舉行告別式。（路透）

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