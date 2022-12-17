日新國安戰略／強調最低限度自衛 嚇阻中國威脅恐有限

日本內閣會議十六日敲定國家安全保障戰略等三份文件後，首相岸田文雄舉行記者會回答記者提問。（法新社）

2022/12/17 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本國安戰略的修改，最大的焦點在於承認自衛隊擁有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），這是日本減少對美國的防衛依賴，邁向「自主國防」的重大突破，不過面臨中國可能隨時對台灣動武威脅下，擁有反擊能力雖具嚇阻效果，但過多的自我侷限，效果仍顯不足。

過往遇攻擊僅能靠美軍反擊

二次大戰後日本以「專守防衛」畫地自限，依靠日美同盟與美國進行「矛與盾」的防衛分工，雖然憲法上允許擁有對敵方基地的攻擊能力，但並未授權自衛隊擁有這項能力，遇到敵方飛彈攻擊僅能依靠美軍進行反擊，自衛隊不具反擊能力。

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至今為止，日本的飛彈防禦戰略偏向「拒止性嚇阻」，亦即以全數攔截的方式來阻止敵方發射飛彈。但現實狀況是，中國光是地面部署即擁有二千枚射程足以攻擊日本的飛彈，而日本卻掛零。尤其中國從未放棄武統台灣，中國對台動武之際，極可能以發動核武攻擊牽制日美協防，無反擊能力的日本，如同俎上之肉任人宰割。

這次國安戰略的修訂，明記擁有反擊能力，不僅可對敵方飛彈基地發動反擊，防止敵方第二、第三波的飛彈攻擊，若擴大解釋也具有可直接攻擊他國領域的能力，這是從拒止性嚇阻轉變的第一步。

日本標榜不會進行先制攻擊

不過，新版國安戰略對反擊能力的定義做了侷限，「如果發生對日武力攻擊，以彈道飛彈等進行攻擊，根據武力使用三要件、為阻止攻擊的必要最低限度自衛措施」。對行使時機，日本政府以「對手著手武力攻擊的時候，不會進行先制攻擊」，標榜日本仍堅守「專守防衛」底線。

所謂的嚇阻，用白話一點來說就是比拳頭大小，還沒開戰就表明「最低限度自衛」、「不會先制攻擊」，自己先亮底牌能具多大的嚇阻效果，令人質疑。

日本通過二戰後最大規模的擴軍案，引起部分民眾不安，十六日在首相岸田的東京官邸附近有民眾示威，高舉各種反擴軍布條，要求放棄敵基地攻擊能力。（歐新社）

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