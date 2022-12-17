日新國安戰略 主張擁反擊能力

日本國家安全保障戰略3文件

2022/12/17 05:30

視中為最大挑戰 被解讀將放棄戰後和平憲法 重新進行武裝

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本政府十六日召開臨時內閣會議，通過新版「國家安全保障戰略」三文件。修改後的國安戰略最大焦點在於承認自衛隊擁有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），包括英國金融時報等外國媒體均解讀，日本為對抗中國威脅，正式放棄戰後的和平憲法，重新進行武裝。

請繼續往下閱讀...

日美防衛合作指針也想修訂

為配合此一重大修改，首相岸田文雄和外相林芳正計畫分別出訪美、中。岸田有意於明年一月訪美與拜登總統商討「日美防衛合作指針」的修訂，該指針上次修改是在二○一五年。而林芳正最快於年底訪中並與外長王毅會談，尋求中方理解。

對日本進行二戰後最大規模擴軍，美國國安顧問蘇利文指這將「強化並現代化」日美同盟。國防部長奧斯汀說，此舉表明日本致力維護基於規則的國際秩序和自由開放的印太。

國家安全戰略三文件，包括「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。在新國安戰略下，為從根本提升防衛和嚇阻能力，大幅增加防衛預算，未來五年總額達四十三兆日圓（九．七七兆台幣）。此外，明年度的防衛預算將達六．八兆日圓，創歷史新高，為今年度五．四兆日圓的一．二倍。其中包括採購美製戰斧巡弋飛彈二千一百億日圓。

內閣會議也通過「海上保安能力加強方針」，將階段性提高海上保安廳預算，預定到二○二七年度時從目前的二千億增為約三千二百億日圓。新版國安戰略中也增列加強自衛隊與海上保安廳合作事項。

明記台灣為重要夥伴朋友

「國家安全保障戰略」為日本外交防衛的基本方針，之前對中國威脅的描述僅止於「國際社會的擔憂」，這次使用「前所未有的最大戰略性挑戰」字眼，措辭的強硬度及警戒層級明顯提升，並明記台灣為共享基本價值觀的重要夥伴和朋友，堅持中台問題應以和平方式解決，強調台海和平穩定的重要性，明確表達參與態度。

為因應朝中飛彈威脅，新版「國家防衛戰略」主張有必要保有「反擊能力」，但定義「為阻止攻擊所採取的必要最低限度的自衛措施」。在提高防衛預算方面，以二○二七年為目標，達到國內生產毛額（GDP）二％。

擬以增稅籌防衛經費財源

「防衛力整備計畫」中羅列未來五年四十三兆日圓的明細。其中反擊能力部分，將以五兆日圓的預算整備「距外防衛能力」，包括改良國產12式反艦飛彈（12SSM）、開發及量產島嶼防衛用的地對地高超音速飛彈等，並採購戰斧巡弋飛彈。

對於增加防衛經費的財源問題，岸田日前宣布不足部分將以增稅方式解決，引起自民黨內極大的反彈。經過黨內折衝後，原則上約一兆日圓的預算將以提高法人稅、所得稅和菸稅彌補，但增稅時期未定。

日本通過二戰後最大規模的擴軍案，引起部分民眾不安，十六日在首相岸田的東京官邸附近有民眾示威，高舉各種反擴軍布條，要求放棄敵基地攻擊能力。（法新社）

日本通過二戰後最大規模的擴軍案，引起部分民眾不安，十六日在首相岸田的東京官邸附近有民眾示威，高舉各種反擴軍布條，要求放棄敵基地攻擊能力。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法