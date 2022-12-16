王位接班人之一 泰王長女心臟病住院
2022/12/16 05:30
泰王瓦吉拉隆功的長女帕差拉吉帝雅帕公主14日在呵叻府參加一場軍犬訓練活動時，突然昏倒、失去意識，泰國王室15日指出，公主因心臟問題昏倒，已以直升機送到曼谷朱拉隆功大學醫院醫治。現年44歲的帕差拉吉帝雅帕公主是瓦吉拉隆功與第一任妻子所生的唯一一名子女，也是他的7名子女中最年長者。泰國王室允許女性繼承王位，而瓦吉拉隆功繼位以來一直未正式宣布男性儲君，因此這名長公主被認為是可能的王位接班人。（編譯管淑平）
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泰王瓦吉拉隆功的長女帕差拉吉帝雅帕公主14日在呵叻府參加一場軍犬訓練活動時，突然昏倒、失去意識，泰國王室15日指出，公主因心臟問題昏倒，已以直升機送到曼谷朱拉隆功大學醫院醫治。現年44歲的帕差拉吉帝雅帕公主是瓦吉拉隆功與第一任妻子所生的唯一一名子女，也是他的7名子女中最年長者。泰國王室允許女性繼承王位，而瓦吉拉隆功繼位以來一直未正式宣布男性儲君，因此這名長公主被認為是可能的王位接班人。（編譯管淑平）
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