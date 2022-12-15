首支mRNA皮膚癌疫苗 有效抑制死亡率

臨床試驗顯示，莫德納與默沙東合作、首度使用mRNA技術研發的皮膚癌疫苗，能有效降低患者死亡或復發機率。圖為伊拉克的一名患有罕見皮膚疾病的女童，她身上的巨型先天性黑色素痣極易發展成黑色素瘤。（法新社檔案照）

2022/12/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國生技製藥公司莫德納（Moderna）與美國製造大廠默沙東集團（Merck & Co.）十三日宣布，第二期臨床試驗顯示，史上首度使用稍早用於研製武漢肺炎疫苗的mRNA技術所研發的一種個人特製的皮膚癌疫苗，可有效降低黑色素瘤（melanoma）患者的死亡或復發機率。

也降低黑色素瘤復發率

在概念驗證的第二期臨床試驗中，一五○名已以手術切除黑色素瘤的患者，接種至多九劑由莫德納研發的實驗性皮膚癌疫苗，同時使用默沙東的抗癌藥物「吉舒達」（Keytruda）。結果顯示，相較於僅使用吉舒達的患者，接種疫苗的患者的死亡或癌症復發機率低四四％。倘若進一步試驗證明疫苗結合吉舒達的療法有效，莫德納的mRNA技術將得以擴大與首度供商業使用。

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莫德納執行長班塞爾在聲明中指出，此一結果令癌症治療界大為振奮…mRNA已顛覆武肺，如今又透過黑色素瘤的隨機臨床試驗上首度證明，mRNA具有影響試驗結果的潛力。莫德納與默沙東很快會公佈完整、但尚未接受同儕審查的研究結果，明年進行第三期臨床實驗。

莫德納與輝瑞BioNTech曾率先使用mRNA技術研發與製造出武肺疫苗，而科學家向來堅信，已被證明在研發武肺疫苗上至關重要的mRNA技術，也有助於打擊其他病毒以及癌症等疾病。

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