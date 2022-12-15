美非峰會登場 力抗中俄 拜登挺非洲加入G20

第二屆美非領袖高峰會十三日在華府登場，美國國防部長奧斯汀（右三）、國務卿布林肯（右二）以及美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（右）在一場和平論壇上與尼日（圖中）、索馬利亞（左三）與莫三比克（左二）等非洲國家總統合影。（歐新社）

2022/12/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲四十九國領袖以及非洲聯盟的代表團，十三日起在華府參加三天的美非領袖峰會，這是美國自二○一四年以來首次舉辦這類峰會。儘管拜登政府試圖減少外界的猜測，認為美非峰會是由於中國在非洲日益加深的影響力而促成，但中國在這場大型國際會議上，仍成為拜登總統拉攏非洲國家不言可喻的焦點。

拜登預計美東時間十四日晚間舉行峰會晚宴，並宣布支持「非洲聯盟」加入廿國集團（G20），他還將推動非洲國家成為聯合國安理會常任理事國，也將任命一名特別代表，負責落實此次峰會所討論構想。

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美國國防部長奧斯汀十三日在與數名非洲國家元首的小組討論會上警告稱，中俄越來越多參與非洲事務，可能會破壞非洲的穩定，值得關注。他點名中國透過日益增長的經濟影響力，日益擴大在非洲的足跡，但所做的事並不透明，也批評俄羅斯繼續向非洲兜售廉價武器及部署僱傭兵。

同時與會的國務卿布林肯則強調，主辦美非領導人峰會，「不是要求我們的朋友和夥伴們必須選邊站」；此前，白宮發言人也表示，這次峰會是為了非洲人而開的，與中國無關。路透分析，美國希望藉這次峰會再次推動強化與非洲各國關係，但不願將此次峰會定位成美中爭奪影響力之戰。

在前一天記者會上，美國貿易代表戴琪強調，她希望改善美國對非洲大陸的貿易優惠計畫；白宮國安顧問蘇利文則宣布，美國承諾未來三年向非洲提供五五○億美元，涉及經濟、衛生和安全等領域，以因應時代的核心挑戰。

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