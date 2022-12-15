全球533記者被囚 中國關最多

無國界記者組織指出，今年度全球被囚記者總人數與全球女性新聞工作者入獄人數雙雙創歷史新高，包括因報導伊朗頭巾抗議而被捕下獄與面臨死刑的伊朗女記者哈梅迪（圖左）與穆哈瑪迪（圖右）。（法新社）

2022/12/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕總部設在法國的非政府組織「無國界記者」（RSF）十四日公布的年度報告指出，伊朗鎮壓「頭巾抗議」導致全球被囚記者人數從去年的四八八人衝上歷史新高，達五三三人，其中逾五分之一被囚於「世上最大記者監獄」中國。

逾1/5關在中國監獄

五三三人中有超過四分之一是在今年被囚；至於被囚地點，四分之三集中在亞洲或中東，逾半數在以下五國：中國（含香港，一一○人）、緬甸（六二人）、伊朗（四七人）、越南（卅九人）與白俄羅斯（卅一人）。

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該組織秘書長德洛瓦表示，獨裁專制政權透過監禁記者來填滿監獄的速度更勝以往，記者被囚人數創新高證實須迫切與緊急抵制這些專制獨裁政府，以及積極力挺所有體現新聞自由、獨立與多元等理想之人士。

伊朗鎮壓頭巾抗議 加劇情況

「無國界記者」自一九九五年起每年公布記者遭囚禁數據，伊朗去年並未被列入統計，但該國今年的頭巾抗議導致多名記者被囚，四七人中有卅四人與頭巾抗議有關，包括十五名女記者。還特別點出因報導引發「頭巾之亂」的庫德族女子艾米尼之死而被捕與恐遭判處死刑的兩名伊朗女記者哈梅迪與穆哈瑪迪，稱伊朗當局意圖系統性噤聲女性。

此外，今年全球女性新聞工作者入獄人數也創新高，從去年的六十人增至七十八人，主因在於愈來愈多女性從事新聞工作。

57記者遇害 高於前兩年

今年全球記者遇害人數上升至五七人，高於過去兩年的四八與五十人，五七名殉職記者中有八人因報導烏克蘭戰爭而喪命，五人來自俄烏以外的非交戰國。今年殉職記者中有近八成是因工作或所報導的新聞遭刻意鎖定。

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