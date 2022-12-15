美愛國者飛彈援烏 最快本週敲定

德國國防軍防空飛彈連在施韋辛軍用機場展示愛國者防空飛彈系統。（美聯社檔案照）

2022/12/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國五角大廈最快本週宣佈，提供烏克蘭愛國者飛彈防空系統，強化烏國抵禦俄羅斯飛彈攻擊的能力。這項援助將滿足烏國其中一項最大、也是最頻繁向華府提出的軍援項目。克里姆林宮發言人佩斯科夫十四日回嗆，烏國境內部署的愛國者飛彈防禦系統，將會是俄國的攻擊目標。

在德美軍基地訓練烏軍

美國高層官員十三日透露，軍援烏國此一最先進防空武器系統的方案，預期很快就會獲得總統拜登批准，一旦拍板定案，就將迅速交付烏國，烏國部隊將在德國格拉芬韋赫美軍基地接受操作該系統訓練。

請繼續往下閱讀...

拜登政府自二月烏俄戰爭開戰以來，儘管軍援規模已達二○○億美元，但是一直拒絕援助特定長程飛彈、戰鬥機、坦克等先進武器，以避免遭俄國解讀美國更深度參與這場戰爭，且這些先進武器系統的維護和操作複雜。但是美國高層官員指出，隨著俄國加強攻擊，尤其持續針對烏國電網，以及俄國提高與伊朗之間的防衛合作，促使白宮國安會在最近幾週改變態度。

一套愛國者飛彈系統包括偵測、追蹤來襲物的雷達系統、電腦、發電設備和接戰控制站，以及最多八具發射器、每具裝備四到十六枚飛彈，通常需要的人員編制約九十人，但是一旦部署完成，最低三人就能操作發射。

之前美國已提供兩套短中程地對空飛彈系統「國家先進防空系統」（NASAMS）、並簽署一份十二億美元合約在未來兩年生產、供應烏國另外六套NASAMS等方式，強化烏國防空能力。俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫曾警告，俄方將視北大西洋公約組織（NATO）援助烏國愛國者飛彈系統為升高戰局。

烏國武裝部隊總參謀部十四日報告指過去廿四小時內，俄國對哈爾科夫、頓內茨克和札波羅熱州發射十一枚飛彈、多管火箭發射器超過六十次攻擊。

基輔擊落13架無人機

烏國總統澤倫斯基表示，十三架伊朗製無人機十四日清晨入侵首都基輔和週邊區域空域，全部遭烏國防空系統擊落；基輔五棟政府和民間建築物受損，但無人傷亡。南部赫爾松也遭多管火箭砲攻擊，一棟政府建築遇襲冒出大量濃煙。

約七十個國家和組織十三日在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，承諾提供十億歐元，協助烏國維持水、電、能源、糧食、醫藥衛生和運輸等，度過這個寒冬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法