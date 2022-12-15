TikTok洗腦介選 英大臣示警

英國內政部安全事務國務大臣圖根哈特13日就社群媒體對英國年輕族群的影響力示警，擔憂英國下次大選上百萬名首投族遭「滲透」。（路透檔案照）

2022/12/15 05:30

上百萬首投族恐遭滲透

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國內政部安全事務國務大臣圖根哈特十三日在英國「政策交流」（Policy Exchange）智庫演說中警告道，英國目前十八至廿四歲年輕族群約有三分之一以社群媒體做為新聞獲取管道，中國開發的手機社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」恐在英國下次大選影響「滲透」英國上百萬名首投族，公眾了解議題辯論何來「至為關鍵」，尤其外國干預早已匍匐深入英國民主，「不應放任外部勢力及幕後黑手操弄」。

圖根哈特二○二○年九月八日曾與逾一三○名英國國會議員聯名譴責中國對新疆維吾爾自治區穆斯林的暴行，為中國外交部隔年三月廿六日宣布制裁的「惡意傳播謊言和虛假信息的英方九名人員和四個實體」之一。雖聲稱上述發言並非針對中國研發的TikTok，他十三日也針對俄羅斯、伊朗及英國境內「中國設立所謂的海外警察站」提出示警。

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控中俄幕後掌控平台

圖根哈特十三日指出，上述社群媒體由演算法擔綱傳統媒體的編輯台角色，背後卻見外國政府大幅掌控，「現實是編輯係由人為安排的演算法所控制」，並非「中立行為者」或「科學控制的編輯決定」，一切都是人為預先計畫選定，上頭內容足以影響心理，卻成民眾每天閱讀的新聞及辯論話題，TikTok為其中之一，因此「如何管理議題辯論，是我們這種自由國家的挑戰」，中、俄等威權國家對相關平台的操作應該被揭露。

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