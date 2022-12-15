美英合擋 中國買不到安謀先進晶片設計

金融時報報導，受到美英對先進半導體技術出口管制的衝擊，中國科技巨頭阿里巴巴等業者已無法取得英國安謀（Arm）一些最先進晶片設計。圖為在德國的一家半導體製造工廠。（彭博）

2022/12/15 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕西方對中國半導體出口管制的禁令發威。英國金融時報十四日報導，英國晶片設計鉅子安謀（Arm）確認，含科技巨頭阿里巴巴在內的中國企業都無法購買到Arm一些最先進晶片設計，例如Neoverse V系列，主因美英兩國不會核准Arm向中國輸出技術的許可。

美國商務部十月公布嚴格的新出口管制，防止中國取得先進晶片、或取得可在中國國內製造高階半導體的技術和設備。Arm雖可申請銷售技術的許可，但成功機率很低，鑑於華府策略在阻擋北京取得能有軍事應用的技術，且已強調對先進晶片有關技術銷往中國，將會採取否決推定。

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影響阿里巴巴晶片部門

報導引述對銷售過程知情的人士透露，Arm已作出結論，認定美、英不會核准該公司向中國銷售最新處理器核心設計架構Neoverse V系列，因為它效能太高。此決定影響到阿里巴巴旗下晶片部門「平頭哥」（T-Head）和其他中國業者。中國科技業者嚴重依賴Arm設計，以打造智慧手機至伺服器等裝置。

報導引述兩位知情人士指出，中國公司已被禁止購買Neoverse V1和V2技術，因為「瓦聖納協議」所列技術相關的美英出口管制。瓦聖納協議在一九九六年成立，締約成員有英美歐等四十二國，此多邊出口管制協議，旨在禁止軍民兩用技術被運用在軍事用途，限制武器和可作為軍事用途的兩用產品銷售，以防止技術外流到中國、北韓、伊朗等威權國家。

這是Arm首次為外界獲悉，無法將它最尖端晶片設計出口和銷售至中國。報導說Arm先行決定不把此先進的矽智財（IP）賣給中國，主因它「源自美國」的技術受瓦聖納協議管轄，須取得華府出口許可。

Arm表示，作為一家全球公司，它致力遵守業務經營所在地所有適用的出口法規。英國政府表示，不評論個別許可申請，但稱致力支持英國企業和學術界以可反映出英國價值和考量到國安顧慮的方式，與中國往來。美國和阿里巴巴都未回應報導。

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