俄拒和平撤軍 G7允加強基輔空防

烏克蘭總統澤倫斯基十三日透過視訊，參加法國主辦的「與烏克蘭人民同在」會議，呼籲各國協助烏國修復遭俄軍摧毀的基礎設施。（美聯社）

2022/12/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯兩軍在烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區及南部激烈攻防，雙方都宣稱擊退對方的攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基提出俄軍撤出烏克蘭的和平方案，但遭莫斯科斷然拒絕。美國軍方指出，俄軍已開始使用四十多年前的彈藥，可能在明年初耗盡可用彈藥。七大工業國集團（G7）則承諾加強基輔的防空能力。

烏克蘭總統澤倫斯基十三日透過視訊會議，呼籲G7成員國提供更多武器，包括坦克、火砲和更多長程武器，G7承諾將滿足烏克蘭的緊急需求。英國國防大臣華勒斯十二日直言，若俄軍持續攻擊平民，將對向烏克蘭提供長程飛彈「持開放態度」，以打擊俄軍無人機發射場。歐盟國家外交部長也同意，增撥廿億歐元（約六五九億台幣）至一個協助武裝烏克蘭的基金，且未來可能挹注更多。

請繼續往下閱讀...

由於俄羅斯空襲烏國能源基礎設施，導致數百萬人在零度以下嚴寒中無電可用，澤倫斯基也向G7要求協助烏國額外取得約廿億立方公尺的天然氣，讓烏國人民熬過冬天。法國十三日也主辦國際會議，籌募物資和資金，助烏修復受損基礎設施。

澤倫斯基也呼籲俄羅斯「朝著外交解決方案跨出具體且有意義的一步」，俄軍應在耶誕節前離開烏克蘭領土。但克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥撤軍提議，強調基輔需要接受新的領土「現實」，包括俄羅斯將四個烏克蘭地區納為「新國土」。

另據俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）十三日報導，俄國總統普廷和中國國家主席習近平預定本月底舉行會談，商討二○二二年情勢，會談細節正在擬定中。

俄動用40年前庫存 彈藥將耗盡

烏俄戰爭持續進行中，俄羅斯出現彈藥短缺問題，不得不向伊朗購買自殺無人機，甚至傳出將採購彈道飛彈。路透十二日引述美國軍方高層消息報導，俄軍已從彈藥庫中取出四十多年前的彈藥使用，若不對外採購或使用舊有庫存，將在明年初耗盡可用彈藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法