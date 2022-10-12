普廷濫轟報復 藉以掩飾內外困境

烏克蘭慘遭俄國飛彈濫炸，基輔一名女子11日抱著她的貓咪，在地鐵車站內躲避俄軍飛彈攻擊。（路透）

2022/10/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯十一日持續針對烏克蘭多地進行大規模報復攻擊，重點鎖定能源和軍事基礎設施，烏國西部利維夫四座發電廠被炸毀，迄今至少造成十九人喪生、逾百人受傷。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）警告，俄國這幾天的攻擊「構成戰爭罪」。分析指出，這兩天的狂轟猛炸是掩飾俄國總統普廷因克赤大橋被炸所受到的「個人羞辱」，並回應國內鷹派要求更強硬的指責聲浪。

利維夫州長科齊茨基十一日表示，俄軍這兩天飛彈攻擊摧毀該州四座汽電共生電廠，其中兩座連續兩天被炸得「什麼都不剩」；這四座電廠不僅供應該州，也向外出口電力。西部赫梅利尼茨基、文尼察，首都基輔和南部尼古拉耶夫、札波羅熱也遭飛彈攻擊。札波羅熱市府表示，十二枚S-300飛彈攻擊該市學校、醫療和數間居民住宅等。

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鎖定能源、軍事設施轟炸

烏國政府表示，俄軍十一日出動在裏海的圖—九五、圖—一六○戰略轟炸機發射卅三枚飛彈，烏軍攔下廿枚巡弋飛彈和十三架自殺式無人機。烏國第聶伯羅州州長列茲尼琴科表示，俄軍向巴甫洛格勒和卡米安地區的能源設施發射飛彈，造成嚴重破壞，許多村莊停電。

俄國防部十一日證實，持續空襲烏國能源、軍事基礎設施，「擊中所有設定的目標設施」。烏國總統澤倫斯基表示，烏克蘭不會被嚇倒，只會更團結，矢言要讓戰場變得對俄軍「更痛苦」。

OHCHR發言人夏姆達薩尼表示，國際人道法禁止攻擊平民和對平民生存無可取代的目標，刻意攻擊這些非軍事目標「構成戰爭罪」。波蘭、捷克、立陶宛等北大西洋公約組織（NATO）十一個中東歐國家發表聯合聲明，警告俄國，對戰爭罪的追訴沒有期限。

北約秘書長史托騰柏格表示，俄軍攻擊烏國基礎設施，正是無力在戰場取得進展的「軟弱」象徵，北約正「密切監視」俄國核武部隊。

烏克蘭消防隊十一日在札波羅熱一處被俄軍飛彈攻擊的汽車賣場撲滅火勢。（路透）

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