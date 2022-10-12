普廷濫轟報復 藉以掩飾內外困境
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯十一日持續針對烏克蘭多地進行大規模報復攻擊，重點鎖定能源和軍事基礎設施，烏國西部利維夫四座發電廠被炸毀，迄今至少造成十九人喪生、逾百人受傷。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）警告，俄國這幾天的攻擊「構成戰爭罪」。分析指出，這兩天的狂轟猛炸是掩飾俄國總統普廷因克赤大橋被炸所受到的「個人羞辱」，並回應國內鷹派要求更強硬的指責聲浪。
利維夫州長科齊茨基十一日表示，俄軍這兩天飛彈攻擊摧毀該州四座汽電共生電廠，其中兩座連續兩天被炸得「什麼都不剩」；這四座電廠不僅供應該州，也向外出口電力。西部赫梅利尼茨基、文尼察，首都基輔和南部尼古拉耶夫、札波羅熱也遭飛彈攻擊。札波羅熱市府表示，十二枚S-300飛彈攻擊該市學校、醫療和數間居民住宅等。
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鎖定能源、軍事設施轟炸
烏國政府表示，俄軍十一日出動在裏海的圖—九五、圖—一六○戰略轟炸機發射卅三枚飛彈，烏軍攔下廿枚巡弋飛彈和十三架自殺式無人機。烏國第聶伯羅州州長列茲尼琴科表示，俄軍向巴甫洛格勒和卡米安地區的能源設施發射飛彈，造成嚴重破壞，許多村莊停電。
俄國防部十一日證實，持續空襲烏國能源、軍事基礎設施，「擊中所有設定的目標設施」。烏國總統澤倫斯基表示，烏克蘭不會被嚇倒，只會更團結，矢言要讓戰場變得對俄軍「更痛苦」。
OHCHR發言人夏姆達薩尼表示，國際人道法禁止攻擊平民和對平民生存無可取代的目標，刻意攻擊這些非軍事目標「構成戰爭罪」。波蘭、捷克、立陶宛等北大西洋公約組織（NATO）十一個中東歐國家發表聯合聲明，警告俄國，對戰爭罪的追訴沒有期限。
北約秘書長史托騰柏格表示，俄軍攻擊烏國基礎設施，正是無力在戰場取得進展的「軟弱」象徵，北約正「密切監視」俄國核武部隊。