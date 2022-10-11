美先進武器》海馬斯多管火箭 扭轉烏克蘭戰局

華爾街日報報導，美製高機動性多管火箭系統「海馬斯」正改變烏克蘭戰爭面貌，烏軍因海馬斯而享有戰場優勢。（美聯社檔案照）

2022/10/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報報導，一場全球性戰爭革命正大舉改變烏克蘭戰爭面貌，簡稱「海馬斯」（HIMARS）的M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System）正取代飛機、船艦或笨重的履帶車，成為前線之寶，原本不起眼的步兵小隊也因海馬斯在手而享有戰場優勢。

烏軍僅用16套 就擊潰烏東烏南俄軍

美國自今年六月起提供並交由烏克蘭士兵操作的海馬斯系統，正重塑新的戰鬥秩序；烏軍的十六套海馬斯已摧毀俄軍基地、彈藥庫與基礎設施，今夏阻止俄軍進攻、並協助基輔當局在上月奪回烏東大片土地與擊潰烏南俄軍。華府日前承諾，將再提供烏克蘭十八套海馬斯。

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在烏軍擁有的軍備中，海馬斯罕見地集射程遠、精準度高與機動性強之大成，可從事傳統上必須由數十具砲彈發射器進行的工作；不需要太多具發射器又幾乎保證能命中目標，讓海馬斯顛覆百年來對於戰爭該如何開打的設想，特別是軍事補給，因為海馬斯的高精準度足以搞垮現代步兵所需的龐大後勤線。

一九七○年代率先發想海馬斯的美軍退役將領史卡列斯（Robert Scales）說，海馬斯是精確革命的一環，讓軍隊從重裝備轉變為輕量機動。史卡列斯說，精準度革命重新定義戰爭，讓戰場優勢從大軍集結轉成步兵小隊的劃時代軍事轉變。

烏克蘭指揮官估計，烏南赫爾松前線的七成軍事進展，必須歸功於海馬斯。烏軍的海馬斯小隊指揮官科瓦爾（Valentyn Koval）大讚海馬斯是最有效的戰場武器之一，即使是鞋盒大小的鼴鼠丘也能精準命中；最重要的是，海馬斯迄今不曾被敵軍擊中。

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