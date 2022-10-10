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    極端防疫》中共20大前 零病例也封城

    中國各地方政府基於確保廿大順利召開的政治任務，相繼宣布實施「靜默管理」，形成極為罕見的「無疫情封城」現象。圖為北京COVID-19檢測點。（美聯社檔案照）

    中國各地方政府基於確保廿大順利召開的政治任務，相繼宣布實施「靜默管理」，形成極為罕見的「無疫情封城」現象。圖為北京COVID-19檢測點。（美聯社檔案照）

    2022/10/10 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中共第廿次全國代表大會（廿大）召開在即，由於「十一假期」人員流動，導致武漢肺炎疫情反彈，各地方政府基於確保廿大順利召開的政治任務，鄰近北京的山西省和內蒙古自治區有多地儘管並未傳出疫情，卻相繼宣布實施「靜默管理」，形成極為罕見的「無疫情封城」現象。

    確保20大召開 多處實施靜默管理

    中國通報八日新增一九二五例，其中本土一七四八例，是前一週的三倍。十月以來，中國卅一個省（市區）均已出現本土疫情。中共廿大召開地點北京自九月下旬以來新增廿五例，共有十條傳播鏈，官員繃緊神經，嚴格限制民眾往返北京。有人聲稱自己未曾到訪高風險區，卻遭防疫軟體列為風險族群，被禁止入京長達十天，快要因此而失業。

    有人被禁入京10天 怒就快要失業

    鄰近北京的山西省永濟市、河津市和臨猗市，在「十一假期」期間均無新增病例，當地政府七日卻宣布實施三天靜默管理，封鎖對外交通要道，只開放超市和醫療機構營業，外加實施三天三輪核酸篩檢，引發網友痛批「一例都沒有，這什麼迷幻操作」、「真是科學」。

    毗鄰山西的內蒙也有多地在無疫情下宣布實施「臨時靜默管理」，除六日發現一例無症狀感染者的烏蘭浩特城區進入靜默管理狀態外，沒有疫情的興安盟其他區域也實施廿四小時臨時靜默管理，並展開全員核酸篩檢。同樣未新增確診者的鄂爾多斯市，轄下伊金霍洛旗及東勝區，也分別宣布「臨時封控」與「靜默管理」。

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