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    15天第7次 北韓又發射2枚彈道飛彈

    南韓民眾九日在首爾火車站觀看北韓試射彈道飛彈的新聞報導。（法新社）

    南韓民眾九日在首爾火車站觀看北韓試射彈道飛彈的新聞報導。（法新社）

    2022/10/10 05:30

    〔編譯陳成良、茅毅／綜合報導〕北韓九日凌晨再次向朝鮮半島東部海域發射兩枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程飛彈，落點位於日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。這是北韓自九月廿五日以來，十五天內第七次試射飛彈，美國、日本和南韓同聲譴責平壤頻繁射彈挑釁。美國印度—太平洋司令部聲明，此舉凸顯北韓飛彈計畫破壞區域穩定的本質，正與盟邦及夥伴密切磋商。

    南韓軍方及日本防衛省研判，這兩枚飛彈的飛行距離約三五○公里、最大高度為九十至一百公里，速度約五馬赫（時速約六一二五公里）。南韓外交部朝鮮半島交涉本部長金健、美國國務院對朝政策特別代表金星容，以及日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕九日通電話，強調美日韓將加強雙邊、三方溝通及合作。

    華府智庫「卡內基國際和平基金會」研究員潘達（Ankit Panda）指出，北韓這一連串飛彈試射，恐象徵核試的準備期；美國應該承認說服北韓非核化的作為失敗，轉而聚焦降低風險及軍備管制措施。

    傳朝方曾向中方提議聯合軍演

    另一方面，南韓國家情報院所屬智庫「國家安保戰略研究院」（INSS）五日公布「議題簡報」，指稱朝方八月初曾向中方提議舉行聯合軍演。若成真，將是一九五三年韓戰停戰以來首次。屆時美韓聯合軍演將與中朝聯合軍演打對台，象徵朝鮮半島進入「新冷戰」秩序。

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