中國公布疫情前 已囤防護裝備

前美國官員指出，中國對外宣稱境內爆發武漢肺炎疫情前，就已經開始部署防具。圖為中國北京瑞薩半導體公司員工在午休前脫下防護衣。（路透檔案照）

2022/10/10 05:30

前美官員質疑 病毒現蹤的時間點 比中國所稱的還早

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國政府一貫聲稱，武漢肺炎疫情是在二○一九年十二月首發於武漢，但前美國官員指出，中國在向全球通報其境內爆發武肺疫情的數月前，就已經開始部署防具（PPE，個人防護裝備），當年八月至九月便限制防具出口，並從各國大舉購入防具，令人質疑病毒實際現蹤的時間點比中國所稱的還早，也再度挑戰疫情源於武漢華南海鮮市場的論點。

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英國「每日電訊報」（The Telegraph）八日報導，美國國土安全部（DHS）資深衛生顧問麥金（Tom McGinn）和食品保護與防禦研究所（Food Protection and Defence Institute）高級研究員霍夫曼（John Hoffman）堅信，病毒並非來自華南市場。他們翻查美國海關與邊境保護局（CBP）資料庫，發現中國開始囤積防具的時間，遠比疫情開始日期早得多。

一九年八至九月限制防具出口

麥金和霍夫曼發現，美國自全球最大防具製造國中國進口的防具數量，在一九年八月至九月間大減約五十％；追溯前三年數據加以比對後，認為這並非正常起伏現象。霍夫曼也聯繫美國連鎖醫院「HCA醫療保健」（HCA Healthcare），得知一九年九月底曾發生手術衣和外科用覆蓋巾延遲交貨，且當時延後交貨數量達到空前規模。「HCA醫療保健 」經營約兩百家醫院和兩千家診所。

前國務院官員、華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員艾薛爾（David Asher）指出，除了限制出口，中國還從美國、澳洲、歐洲等地採購大量防具。他從國土安全部同僚口中得知，美國防具業者和全美各地醫院的口罩、手套、手術衣、護目鏡等用品都短缺。

並在全球各地大舉採購防具

中國在二○二○年年初疫情爆發之初，在全球各地大舉採購防具，但外界質疑北京當局恐怕早已知道疫情，甚至有隱匿之嫌。二○年四月，川普政府的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）便曾重砲抨擊中國隱瞞武肺疫情，還在全世界大肆搜刮防具，又對外銷售劣質、仿冒的檢測試劑牟取暴利。納瓦洛當時被總統川普指定負責與武肺疫情相關的物資供應工作。

此外，就在中國大舉採購防具的同時，武漢病毒研究所移除一個蝙蝠病毒基因序列資料庫，而且一直沒有恢復。不少學者因此判定，病毒是從當地研究蝙蝠身上冠狀病毒的石正麗博士實驗室外洩。

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