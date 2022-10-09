7光城者認罪 港國安法首批未成年罪犯

香港警察總部去年七月陳列自香港革命組織「光城者」查扣的證物。（路透檔案照）

2022/10/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年五月六日遭香港警務處國家安全處以違反港區國安法為由拘捕的香港革命組織「光城者」第一批落網成員共七人，今年八月至九月分批全認「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」後，本月八日於香港區域法院判刑，其中五名未滿廿一歲的被告在阻嚇性、更生兩大因素平衡下判入教導所，另兩名廿一歲以上被告還押至下月廿五日宣判。

其中4人目前年僅16至17歲

七名被告四女三男，分別是十七歲阮姓高三男學生、創辦「光城者」的廿一歲倉務員蔡永傑、十六歲少女、十七歲梁姓高二女學生、廿六歲售貨員陳右津、姓蔣周的十七歲高二男學生、十九歲高二女學生郭文希。七人被捕時介於十五至廿五歲間，最年輕者創港區國安法抓人年齡新低；當中四人目前年僅十六至十七歲，為港區國安法案件定罪的第一批未成年被告。

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控方指他們去年一月十日至五月六日十一次擺街站及開記者會，煽動公眾顛覆國家政權，鼓吹「武裝起義」做為「推翻政府的唯一出路」；辯方求情時稱，案發時港區國安法僅實施約半年，多名被告為心智未成熟的年輕人，犯案只是對法例及事件嚴重性的無知。

國安法指定法官郭偉健八日判刑時強調，被告們主張的「武裝起義」即「流血革命」，可能成功煽動心智不成熟者；直指案發時正值社會政治不穩期，民心尚未平靜，鑑於被告已有演講、發傳單等行動，認定此案情節嚴重，但考量被告可能因年輕不成熟而受「唆擺」及鹵莽行事等，可減輕其罪責，惟仍須判處阻嚇性刑罰，故平衡阻嚇性、更生兩大因素，做出上述判刑決定。

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