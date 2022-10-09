拜登末日說示警 白宮：無俄動用核武跡象

美國總統拜登日前稱俄羅斯動用核武將陷全球於世界末日，但幕僚隨後表示，目前無跡象顯示俄國將動用核武。圖為拜登七日在馬里蘭州一座工廠發表演說。（彭博）

2022/10/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國總統拜登日前警告俄羅斯可能動用核子武器導致全球陷入末日危機，白宮發言人尚皮耶七日在空軍一號上表示，並未看到俄國準備在不久的將來動用核武之兆；拜登的發言並非來自於美國情報，而是總統個人對俄羅斯總統普廷的評估。

稱發言非來自美情報

尚皮耶說，美方目前不覺得有任何理由調整自身戰略核子態勢，亦未看到有跡象顯示俄羅斯正準備立即使用核武。在被問到拜登六日晚間於募款會上宣稱自己很了解普廷、俄國可能動用戰術核武或生化武器的說法絕非妄言，是否反映出美國接獲相關的新情報，尚皮耶予以否認，稱拜登當時的發言，只是表達對普廷威脅動用核武的憂慮。

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拜登六日的末日說令外界詫異，他罕見直指普廷毫不掩飾地威脅要動用核武以脫離烏克蘭戰爭泥淖，並稱美國試圖在普廷訴諸大規模毀滅性武器前，找出降低烏戰緊張情勢的「匝道出口」。對此，尚皮耶指出，美方立場不變，即只有一個國家要對烏戰負責，「就是俄羅斯。他們挑起這場衝突，普廷有能力今天就停止這場衝突。」

反映長期不信任普廷

拜登六日發言時還提及六十年前的美蘇古巴飛彈對峙危機，稱若持續如目前情況發展下去，美國將面臨自古巴飛彈危機以來首次動用核武的直接威脅…「我們自（當年）以來已不曾面臨『世界末日』風險」。對此，尚皮耶表示，若說美國從古巴飛彈危機中學到了什麼教訓，那就是「降低而非炫耀核子風險的重要性」。

華盛頓郵報指出，美國官員與非政府專家認為，拜登的發言反映出他長期以來對普廷的不信任，以及對普廷為達目的會如何不擇手段的了解。

現為美國智庫「新美國安全中心」資深研究員的前情報官員肯達爾—泰勒指出，理智上動用核武的機率很低，但實際上此等風險已經升高，拜登很有可能成為七十年來首位必須管理核武使用的美國總統；拜登和其行政部門與大眾論及此事雖好，但應避免使用「世界末日」這種字眼。

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