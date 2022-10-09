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    祭新出口管制 美全面圍堵高階晶片銷中

    美國商務部七日公布新一輪出口管制措施，規定美國企業未來必須取得政府許可，才能出口高階晶片及相關製造設備至中國。（美聯社檔案照）

    美國商務部七日公布新一輪出口管制措施，規定美國企業未來必須取得政府許可，才能出口高階晶片及相關製造設備至中國。（美聯社檔案照）

    2022/10/09 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中科技戰煙硝再起！美國商務部七日公布新一輪出口管制措施，規定美國企業未來必須取得政府許可，才能出口高階晶片及相關製造設備至中國；使用美國技術在外國製造的晶片，同樣受此規範。這是一九九○年代以來，美對中技術出口方面最大的政策轉向，可能導致中國半導體自主倒退數年，難以發展先進武器系統。

    美國商務部工業暨安全局表示，可能用於先進人工智慧運算、電腦記憶體及數據儲存的晶片，以及對現代武器系統極為重要的超級電腦的晶片，都將受到管制；製造這類晶片的設備和其他相關產品，同樣受到規範。美方也擴大實施「外國直接產品規定」（FDPR），管轄權擴及所有採用美國科技製造的產品。美方前幾年就曾透過FDPR阻止中國電信巨擘「華為」從他國取得先進晶片，也在今年用於制裁俄羅斯。

    紐約時報引述華府高階官員透露，多數許可證申請將被拒絕，但若設備是運送給中國境內的美國或盟國企業經營的工廠，則會逐案審查。此外，商務部也限制公民、永久居民和企業為中國晶片製造商提供技術支援，並對已在出口黑名單上的中國二十八個超級電腦相關實體擴大限制。

    避免中國藉以發展軍武及監控

    商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲指出，最新措施旨在避免「具軍事用途的敏感科技」被中國取得。華爾街日報指出，美方相信某些依賴美國晶片、軟體、工具和技術的先進演算能力，被用於加速中國軍事現代化，包含研發大規模殺傷性武器；同時也被用於侵犯人權的監控活動。

    但專家提醒華府，除非說服其他國家一同拒絕向中國出口先進技術，否則南韓、台灣等東亞其他盟友，可能會繼續向中國出口，這不僅可能導致美企市佔率下滑，還讓中國找到規避管制的「後門」。

    中國外交部發言人毛寧八日痛批華府科技霸權，企圖惡意封鎖與打壓中企，已違反國際經貿規則。

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